Un arresto e dieci denunce. Il bilancio dell’operazione “falling stars” a Gallipoli

Notte di San Lorenzo, notte di controlli da parte dei Carabinieri che hanno acceso le luci dei riflettori sulla Città Bella, per controllare i luoghi della movida, ma anche le strade più ‘trafficate’ di Gallipoli. E i risultati, come sempre nel caso di maxi operazioni di controllo del territorio, non sono mancati. Il bilancio parla di otto persone, segnalate alla prefettura per uso non terapeutico sostanze stupefacenti.

I segnalati

Uno studente di Gravina in Puglia, provincia di Bari è stato sorpreso in un parcheggio al Praja con 3 grammi di marijuana. Un grammo, invece, è stato sequestrato ad un 30enne di Aradeo che, durante un controllo dei militari, è stato trovato con lo stupefacente. Un 21enne di Avetrana è stato fermato sul lungomare Galileo Galilei e pizzicato con 0,80 grammi di hashish, sequestrati. Aveva dell’hashish anche unno studente 22enne fermato in via della Chiesa, all’interno del parcheggio Praja. Gli uomini dell’Arma in questo caso hanno sequestrato 0,5 grammi di stupefacente. Un 24enne di Torre de’ passeri, controllato in via dei Tamerici, in località Baia Verde, è stato trovato in possesso di 3,5 grammi circa di hashish e 1,5 grammi circa di marijuana. Uno studente di Rossano, fermato anche lui all’interno del parcheggio Praja, è stato trovato con 0,7 grammi circa di hashish. Un 34enne è stato sorpreso a Baia Verde con 0,5 grammi circa di hashish. Sempre nella stessa località, un 20enne di Sant’Agata di Battiati (Ct) è stato trovato con 3 grammi circa di marijuana.

Un 22enne, invece, è stato deferito in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale e vilipendio alle forze armate. Questi i fatti: il ragazzo si trovava al volante di una Alfa Romeo 159 quando, all’altezza della rotatoria, ha incrociato i Carabinieri, impegnati in un controllo per verificare il rispetto delle regole del codice della strada. I militari gli hanno intimato l’Alt, ma il 22enne invece di accostare è fuggito via, mettendo in pericolo gli utenti della strada.

4 persone sono state deferite in stato di libertà per guida stato di ebbrezza alcolica e rifiuto di sottoporsi ad accertamento. Per tutti, risultati positivi all’etilometro, è scattato il ritiro della patente.

Le manette per un mandato di arresto europeo

L’unico arresto della serata è avvenuto ad Aradeo, quando i Carabinieri della locale Stazione hanno rintracciato un 26enne sulla cui testa pesava un mandato di arresto europeo emesso in Germania per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Gli uomini in divisa sono riusciti ad arrivare a lui dopo una mirata attività investigativa e dedicati servizi di osservazione. Non solo, durante l’esecuzione del provvedimento, il 26enne al momento dell’ingresso in Caserma, ha tentato la fuga opponendo resistenza e strappando le uniformi dei militari. Dopo le formalità di rito, per il ragazzo si sono aperte le porte del Carcere di Lecce, dove si trova ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

La denuncia dopo il furto di biciclette

Un controllo al codice della strada e una denuncia di furto di 4 biciclette hanno portato al deferimento in stato di libertà di due disoccupati di 45 anni, censurati. Tutto, come detto, p nato da un controllo dopo un tentativo di fuga di una Fiat Panda, ‘scappata’ alla vista degli uomini in divisa probabilmente per evitare guai. I militari hanno scoperto, nascosto nel portabagagli, le biciclette rubate poco prima in via Villini e diversi arnesi da scasso, sottoposti a sequestro. La refurtiva rinvenuta è stata restituita

A Sannicola, invece, a finire nei guai sono due nullafacenti, uno di 60 anni, l’altro di 64, censurati. Grazie all’analisi dei filmati di videosorveglianza presenti in zona, i militari sono riusciti ad incastrarli come gli autori di un tentato furto avvenuto il 15 luglio quando hanno provato ad intrufolarsi all’interno di una villa.

Ladri incastrati dai filmati

A Copertino i militari della locale tenenza dei carabinieri, stringendo tra le mani una denuncia di furto di alcuni tubi e cavallotti in metallo, due pompe in rame da irrigazione, una rete metallica e diversi arnesi depositati all’interno di un terreno agricolo privato, sono riusciti a risalire grazie alle immagini delle telecamere degli impianti di videosorveglianza presenti in zona, ai presunti autori, deferiti in stato di libertà. Si tratta di un 43enne e di un 24enne nella cui abitazione è stato trovato il furgone utilizzato dai responsabili per trasportare la refurtiva, poi sequestrato.

Per finire, è stato sanzionato per l’attività di n.c.c. senza licenza c. s., poiché espletava abusivamente la citata attività a bordo di un Ford Ducato.

Durante i posti di controllo effettuati nei punti di maggiore concentrazione turistica giovanile, sono state identificate 350 persone, fermati 225 veicoli ed elevate 54 sanzioni al codice della strada.