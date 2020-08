Controlli a Torre dell’Orso e San Foca, nei guai sei persone ‘ubriache’ e cinque sorprese con piccole quantità di marijuana

Archiviato il Ferragosto, arriva un primo bilancio dei controlli dei Carabinieri che, nei giorni clou dell’estate, hanno acceso i riflettori sul territorio. Tirando le somme dei servizi effettuati a Torre dell’Orso e San Foca, due delle località più frequentate del versante adriatico sei persone sono finite nei guai per guida in stato di ebbrezza. E cinque, sorprese con modiche quantità di marijuana sono state segnalate alla Prefettura.

I controlli dei forestali

Due persone sono state deferite all’Autorità Giudiziaria dai carabinieri forestali della stazione di Otranto per aver fatto dei lavori senza il titolo autorizzativo necessario. Tutto è cominciato durante un controllo in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico e idrogeologico a Porto Badisco. In pratica era stato costruito un basamento di calcestruzzo di circa 50 metri quadrati con una struttura metallica di copertura aperta sui lati.

A Nardò, invece, i militari della stazione carabinieri forestale di Gallipoli hanno segnalato all’Autorità Giudiziaria un uomo che aveva dato fuoco ai “rifiuti agricoli” che aveva ammassato sul terreno, un cumulo di materiale vegetale e plastiche nere utilizzate per la cosidetta pacciamatura, il ‘telo’ con cui viene ricoperto il terreno per aiutare le piante o evitare che crescano erbacce. Insomma, aveva gestito illecitamente i rifiuti