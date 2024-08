“Estate Sicura”, Carabinieri in azione da Gallipoli a Otranto per garantire la sicurezza

Ferragosto all’insegna dei controlli da parte dei Carabinieri che non abbassano la guardia.

Continuano, infatti, le verifiche straordinarie del territorio che rientrano nel piano “estate sicura” messo in atto dal Comando Provinciale di Lecce e che mirano a contrastare non solo la criminalità predatoria ma anche e soprattutto l’uso illecito di sostanze stupefacenti e guida in stato di ebrezza alcolica.

È stato questo il contesto in cui, nella nottata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Gallipoli, supportati dai colleghi della Compagnia di Intervento Operativo dell’11° Reggimento “Puglia”, hanno effettuato mirati controlli dei territori situati nelle aree marine della riviera ionica. Zone interessate da un maggiore afflusso di turisti. I controlli sono stati finalizzati anche per garantire la sicurezza stradale.

L’attività ha coinvolto numerosi uomini e mezzi dell’Arma dislocati su varie aree del comune gallipolino con particolare attenzione al lungomare, alle principali arterie stradali e soprattutto ai principali locali di intrattenimento della movida notturna.

Nel corso del servizio sono state controllate oltre 100 persone, una settantina di veicoli ed elevate 23 contravvenzioni per accertate violazioni al Codice della Strada.

I controlli hanno permesso di segnalare 5 giovani, tutti di età compresa tra i 20 ed i 25 anni, poiché trovati in possesso di sostanze stupefacenti del tipo “hashish”, “marijuana” e “cocaina”. Per loro si sta valutando anche una eventuale proposta per l’irrogazione di adeguate misure di prevenzione personali.

Un turista 44enne ed un giovane 22enne, invece, sono stati segnalati poiché trovati alla guida con tasso alcolemico oltre la soglia consentita, dopo essere stati sottoposti a controllo con etilometro. Per entrambi c’è stato il ritiro della patente di guida.

Nella stessa attività di controllo, rientra anche un sequestro che i militari hanno operato a carico di ignoti dopo aver rivenuto un borsello su una strada contenente circa 4 grammi di “marijuana”.

Anche il versante adriatico è stato interessato dai controlli. Nel corso della nottata, infatti, nell’ambito del piano di potenziamento dei servizi di vigilanza estiva, i Carabinieri della Stazione di Otranto hanno eseguito mirati servizi finalizzati a contrastare il fenomeno della cosiddetta “Malamovida”. I militari hanno proceduto al controllo di 2 locali di intrattenimento del centro idruntino e in entrambi i casi, i titolari sono stati sanzionati per diffusione di musica oltre l’orario consentito (ore 01.00) in violazione dell’ordinanza del Sindaco. Gli stessi sono stati segnalati alle competenti Autorità per l’adozione di ulteriori provvedimenti.