Per evitare il controllo fugge e causa un incidente: nei guai 25enne di Muro

Otto persone sono finite nei guai durante i controlli del territorio che hanno tenuto impegnati, nel ponte del primo novembre, i Carabinieri della Compagnia di Maglie e delle stazioni dipendenti. Altre otto, invece, trovate in possesso di una piccola quantità di sostanza stupefacente per uso personale, sono state segnalate alla Prefettura. Sequestrate, infine, alcune dosi di droga. Ma andiamo con ordine.

A Muro Leccese un venticinquenne del posto è stato deferito in stato di libertà perché si era messo al volante della sua auto, senza la patente di guida che gli era stata sospesa. Tra l’altro, durante il controllo – probabilmente per evitare di dire la verità – ha cercato di fuggire, causando un incidente stradale. Come se non bastasse, si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti tesi a verificare l’assunzione di stupefacenti ed è stato deferito pure per questo.

La stessa violazione è stata contestata a quattro persone: un trentatreenne di Lecce, un ventunenne di San Cassiano, un venticinquenne di Santa Cesarea e un diciannovenne di Neviano. Tutti si sono rifiutati di sottoporsi ai controlli per verificare l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti e così, sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria, poiché il rifiuto stesso configura una violazione di tipo penale. Comunque gli è stata ritirata la patente di guida.

Altri due giovani, un trentaquattrenne di San Cassiano e un venticinquenne di Bagnolo del Salento, sono stati deferiti poiché, sottoponendosi al test per accertare l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti, sono risultati positivi. Per entrambi è scattato il deferimento in stato di libertà e il ritiro della patente.

Infine, un quarantacinquenne di Martano è stato deferito dopo il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per la verifica dello stato di ebbrezza alcolica alla guida. Anche in questo caso, immediata la denuncia e il ritiro della patente di guida.

Otto persone, come detto, sono state segnalate alle Prefetture di competenza quali assuntori di sostanze stupefacenti. Durante il servizio sono stati rinvenuti e sequestrati 4 grammi di marijuana, 0,5 grammi di cocaina, 7,9 grammi di hashish e 3 spinelli già confezionati.