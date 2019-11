Maxi controllo dei Carabinieri nel territorio di Surbo, scattano tre arresti

Nella settimana appena trascorsa la Compagnia Carabinieri di Lecce, comandata dal Capitano Flavio Pieroni, ha sviluppato un’intensificazione delle attività preventive sul territorio di Surbo, così come avvenuto nelle scorse settimane.

Gli uomini dell’Arma della Stazione del comune del Nord Salento, hanno incrementato i servizi finalizzati al contrasto del traffico illecito di sostanze stupefacenti.

Arresti per droga

A seguito di queste verifiche è finito nella rete degli investigatori, Mirko Vincenti 45enne, trovato in possesso di 48 dosi di cocaina, per un peso complessivo di circa 20 grammi in parte occultate su se stesso e in parte custodite presso la sua abitazione.

Il 45enne è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliare e il Giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto disponendo la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria

Sempre i militari surbini hanno arrestato, Veronica Perchinunno 30enne, per detenzione finalizzata allo spaccio di 8 dosi di cocaina per un peso complessivo di quattro grammi.

Un arresto per maltrattamenti in famiglia

I militari della Stazione, infine, hanno arrestato Antonio Scozzi, 67enne, colpito da un provvedimento di carcerazione emesso dal Ufficio Esecuzione Penale della Procura della Repubblica del capoluogo.

Dovrà scontare la pena di 3 anni e 6 mesi di reclusione per un cumulo di pene per reati connessi all’articolo 572 del Codice Penale (maltrattamenti in famiglia).