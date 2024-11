Controlli straordinari nel territorio di Trepuzzi, nel mirino furti e guida in stato di ebbrezza

Nella nottata appena trascorsa, i Carabinieri della Compagnia di Campi Salentina hanno messo in campo un dispositivo di pattuglie con militari in divisa e in borghese, non solo per contrastare i furti ma anche per scoraggiare e prevenire la guida in stato di alterazione per uso di alcool e droghe, che continua a rappresentare una delle principali cause di incidenti.

Sono state un centinaio le persone controllate, molte di loro ritenute dai Carabinieri già censite nella Banca Dati delle Forze dell’Ordine per denunce o condanne carico.

Inoltre non sono mancati gli “indisciplinati” alla guida che sono stati multati per aver trasgredito le regole previste dal codice della strada.

Nel campo della sicurezza stradale, è stato fatto largo uso anche dell’etilometro per verificare che nessuno si fosse messo alla guida dopo aver esagerato con l’alcool.

Un 30enne della provincia di Brindisi è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Lecce per guida in stato di ebbrezza, con un tasso alcolemico di 1.09 g/L, quindi oltre il doppio del consentito.

È stata ritirata la patente anche a tre giovani risultati positivi all’alcoltest, che pur non rientrando nella fascia che prevede la denuncia, dovranno comunque pagare più di 500 Euro di sanzione amministrativa.

Sul fronte dei furti, oltre al centro urbano sono state vigilate anche le zone più isolate, nell’ottica di rendere la vita difficile ai malintenzionati.

Il maggiore sforzo profuso dalle pattuglie nella prevenzione ha trovato un positivo riscontro nel calo complessivo dei furti registrato nell’ultimo week-end proprio nella zona di Trepuzzi dove sono stati intensificati i controlli.

Ci saranno nei prossimi giorni altri servizi straordinari di controllo del territorio da parte degli uomini dell’Arma in tutta la Provincia, per garantire maggiore sicurezza ai cittadini, specie nelle ore serali e notturne

Naturalmente, le persone segnalate sono da ritenersi sottoposte alle indagini e quindi presunte innocenti fino a sentenza definitiva.