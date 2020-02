Evasioni e guida in stato di ebbrezza nel mirino dei Carabinieri di Tricase, fioccano le denunce

Nel corso della giornata di ieri, venerdì 21 febbraio, i Carabinieri della Compagnia di Tricase, con il supporto di un elicottero del 6° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Bari, a conclusione di un servizio finalizzato al controllo della circolazione stradale e alla prevenzione di reati e illeciti svolto nei comuni di competenza del Capo di Leuca, hanno denunciato in stato libertà diverse persone.

Evasione

I militari hanno deferito in stato di libertà per evasione, F.M. 40enne, residente a Corsano, già sottoposto al regime degli arresti domiciliari, perchè sorpreso fuori dalla propria abitazione.

Guida in stato di ebbrezza

Sono stati inoltre denunciati in stato di libertà per guida in stato di alterazione psicofisica correlata a uso di stupefacenti e alcool, o rifiuto accertamenti: un 20enne, un 22enne, un 23enne un 53enne poiché mentre erano alla guida, sono stati scoperti sotto l’influenza di sostanze stupefacenti. Per tutti è scattato, altresì, il ritiro della patente.

È scattata la denuncia anche per un 63enne, un 36enne e un 31enne. Il primo, perché, è stato sorpreso alla guida del mezzo con un tasso alcolemico pari a 3,12 G/L; il secondo in quanto si è rifiutato di sottoporsi agli esami tossicologici, è risultato sprovvisto di patente, mai conseguita e senza assicurazione e il terzo in quanto non ha voluto svolgere le verifiche per l’eventuale assunzione di droghe.

I militari impiegati

In tutto sono stati impiegati 14 militari e 7 automezzi, che hanno svolto le seguenti verifiche: 11 controlli di persone sottoposte agli arresti domiciliari; 99 automezzi controllati di cui 23 motoveicoli; 143 persone identificate; 5 controlli a esercizi pubblici; 31 contravvenzioni elevate per inosservanza del Codice della Strada; 3 patenti di guida ritirate e 2 auto sottoposte a sequestro amministrativo

I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni, in varie località del territorio salentino.