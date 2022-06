Detenzione ai fini di spaccio, guida in stato di ebbrezza e porto abusivo di armi. Scattano le denunce dei Carabinieri di Tricase

Nei giorni scorsi, nell’ambito della giurisdizione di competenza, i Carabinieri della Compagnia di Tricase, hanno dato vita a un servizio coordinato di controllo del territorio con ausilio di una Unita Aerea del 6° Nucleo Elicotteri di Bari Palese.

Le verifiche sono state finalizzate alla prevenzione e repressione di qualsivoglia tipologia di reato e al termine dei controlli, i militari hanno deferito in stato di libertà, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti R. A., 59enne, che a seguito di una perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di 3.50 grammi di “cocaina“, 1,20 grammi di “eroina“, un bilancino di precisione perfettamente funzionante; stessa sorte è toccata a C. A., 34enne, trovato in possesso di 5.53 grammi di “cocaina”, un barattolo in vetro contenente 5,20 grammi di “marijuana”, un barattolo in plastica con 2,20 grammi di “hashish” e un bilancino di precisione perfettamente funzionante.

Denunciato anche per possesso di stupefacenti per uso personale un 41enne, che in seguito a una perquisizione personale, è trovato con 0,22 grammi di “hashish”, 0,12 di “marijuana” e una piantina essiccata di marijuana.

Sono stati deferiti per guida in stato di ebrezza, inoltre, B. D., 41enne che, mentre era alla guida della propria autovettura, è stato sottoposto al test dell’etilometro, effettuato in due riprese intervallate, che ha dato come risultato ta=1.01 g/l e ta=1,01 g/l. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo e gli è stata ritirata la patente e S. M., 50enne, anch’egli, al termine dell’esame è risultato avere una percentuale di alcool pari a ta=3,12 g/l e ta=3,10 g/l. Anche in questo caso il mezzo è stato sequestrato e la licenza di guida ritirata.

Infine, è stato denunciato per porto abusivo di armi e oggetti atti a offendere, N. F., 58enne. I militari, sono stati costretti a intervenire all’interno di un esercizio pubblico in quanto l’uomo, in evidente stato di ubriachezza, minacciava e infastidiva i clienti con un coltello a serramanico. I Carabinieri giunti sul posto sono riusciti a disarmarlo;

Nel corso delle verifiche sono stati impiegati complessivamente 25 militari, 1 elicottero,10 automezzi e a seguito delle quali sono stati svolti 25 controlli a persone sottoposte agli arresti domiciliari; 124 sono stati gli automezzi controllati; 104 le persone identificate; 28 le contravvenzioni al Codice della Strada elevate; 2 patenti di guida ritirate e due autovetture sottoposte a sequestro.