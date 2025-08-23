Controlli a tappeto dei Carabinieri, contrasto al lavoro irregolare e uso di droga

I Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce non abbassano la guardia.

Continuano senza sosta i servizi straordinari di controllo del territorio, un’attività mirata a garantire la sicurezza dei cittadini e contrastare ogni forma di illegalità. L’obiettivo principale è duplice: da un lato, tutelare i lavoratori e l’economia legale, dall’altro, intervenire su fenomeni come la guida in stato di ebbrezza, l’uso di sostanze stupefacenti e le irregolarità igienico-sanitarie.

Nel corso di un’articolata operazione nei comuni di Squinzano e Trepuzzi, con estensione fino alla marina di Casalabate, i militari della Compagnia di Campi Salentina hanno effettuato numerosi controlli.

Guida in stato di ebbrezza

Un operaio di 30 anni è stato denunciato dopo essere stato fermato alla guida della sua auto con un tasso alcolemico di 1,41 g/l, un valore ben oltre il limite consentito dalla legge.

Contrasto agli stupefacenti

Tre persone sono state segnalate alle autorità per uso personale di sostanze stupefacenti. Tra loro, un 30enne trovato in possesso di 0,3 grammi di marijuana, un 33enne con 0,2 grammi di cocaina e un 37enne con 2,4 grammi di marijuana e 2,10 grammi di hashish.

Il bilancio complessivo di questa operazione è significativo: sono state controllate 94 persone e 52 veicoli, con l’applicazione di diverse contravvenzioni al Codice della Strada e il sequestro amministrativo di due automobili.

Ispezioni nel settore alimentare

L’attenzione si è spostata anche sul lavoro sommerso e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. A San Foca, marina di Melendugno, i Carabinieri della Stazione locale, insieme al Nucleo Ispettorato del Lavoro di Lecce, hanno ispezionato un panificio. L’attività ha portato alla luce gravi irregolarità:

Il titolare è stato denunciato per non aver aggiornato il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), un’omissione che mette a rischio la sicurezza dei dipendenti ed è stato scoperto un lavoratore extracomunitario di 51 anni, di nazionalità albanese, impiegato senza il permesso di soggiorno, e quindi irregolare sul territorio nazionale.

Per l’imprenditore, sono scattate sanzioni amministrative per oltre 7.200 euro e ammende per più di 5.000.

Sicurezza igienico-sanitaria e Codice della Strada

Con l’arrivo dell’estate, i controlli si intensificano anche sul versante ionico. A Gallipoli, in collaborazione con il Nas di Lecce, i Carabinieri hanno effettuato verifiche igienico-sanitarie in diversi esercizi commerciali, inclusi bar, ristoranti e street food.

A Rivabella, il titolare di uno street food è stato denunciato per gravi carenze igienico-sanitarie riscontrate in un locale usato come deposito.

A Baia Verde, il proprietario di un’altra attività di street food ha ricevuto una multa di oltre 2.000 euro per la mancata applicazione del manuale HACCP.

Oltre alle ispezioni commerciali, sono proseguiti i controlli stradali. Un giovane è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e un altro per possesso di sostanze stupefacenti. Per entrambi è scattato l’immediato ritiro della patente.

In sintesi, le operazioni coordinate nel Salento testimoniano il costante impegno delle Forze dell’Ordine nel mantenere la sicurezza e la legalità, combattendo il lavoro irregolare e tutelando la salute pubblica, specialmente durante i mesi estivi.

Naturalmente,

tutti i procedimenti si trovano nella fase preliminare e che le eventuali colpevolezze in ordine ai reati contestati dovranno essere accertate in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.