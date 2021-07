Distanziamento sociale e divieto di assembramenti nel mirino dei Carabinieri di Gallipoli, chiusi tre locali

Giro di vite dei Carabinieri della Compagnia di Gallipoli sull’obbligo del distanziamento sociale e sul divieto di assembramento con particolare riguardo agli esercizi commerciali e ai locali di intrattenimento, nel corso di un servizio disposto dal Comando provinciale di Lecce.

I militari della Compagnia della “Città Bella”, per svolgere le verifiche si sono avvalsi dell’aiuto dei colleghi delle compagnie limitrofe. Inoltre nel corso dei controlli gli uomini della “Benemerita” si sono avvalsi anche dell’utilizzo di un drone.

Sanzionati tre locali

Nello specifico sono stati sanzionati amministrativamente, un bar sito a Gallipoli, dove i militari operanti hanno riscontrato il mancato rispetto del distanziamento tra i tavoli sia all’interno che all’esterno e la presenza di centinaia di giovani clienti tutti assembrati e senza mascherina, intenti a consumare bevande alcoliche, sorprendendo inoltre i dipendenti privi di dispositivi di protezione individuale. I proprietari dell’attività sono stati sanzionati ed è stata disposta la chiusura dell’attività per cinque giorni.

Stessa sorte è toccata a una pizzeria, sempre nella “Perla della Jonio”, dove è stato riscontrato il mancato rispetto del distanziamento tra i tavoli e del limite di capienza del dehor, con la presenza di centinaia di clienti tutti assembrati e senza mascherina, serviti dai dipendenti senza i dispositivi di protezione individuale. Il proprietario dell’attività commerciale, è stato multato per il mancato rispetto delle misure di prevenzione anticontagio con contestuale chiusura del bar per cinque giorni.

Infine, in un lido di Nardò i militari hanno appurato in violazione delle norme anticovid lo svolgimento di una serata da ballo con la presenza di centinaia di giovani tutti assembrati e senza mascherina, mentre consumavano bevande alcoliche e ballavano nell’area di pertinenza del locale. La proprietaria dello stabilimento, è stata sanzionata e anche per questa attività è stata disposta la chiusura per cinque giorni.

Segnalazioni alla Prefettura e denunce

Nel corso dei controlli sono state segnalate alla Prefettura per uso non terapeutico di sostanze stupefacenti 11 persone.

Deferite in stato di libertà due persone per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità; una per inosservanza prescrizioni della sorveglianza speciale; un’altra per inosservanza delle prescrizioni del dispositivo del codice antimafia.

Sono state denunciate in stato libertà 8 persone per guida stato di ebbrezza alcolica.

Infine, nel corso del servizio, a seguito di mirati posti di controllo effettuati nei punti di maggior affluenza turistica, sono state identificate complessivamente 378 persone; fermati 219 veicoli ed elevate 125 contravvenzioni in violazione delle norme relative al codice della strada.