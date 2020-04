“Dove va? A comprare la birra”. Altre tre sanzioni in città da parte della Polizia Locale

Altra giornata di costante presidio del territorio da parte della Polizia Locale di Lecce, sempre impegnata nei controlli per il rispetto delle norme anti Covid-19.

In giornata le pattuglie hanno effettuato posti di controllo in viale Otranto, in viale dell’Università, in Via Adriatica, in via Potenza, in via Taranto, in Viale Marconi all’altezza di viale Lo Re, in Piazza Angelo Rizzo, porta Napoli, in via vecchia Frigole, in Piazza Italia, in Viale Rossini, sulla SP 364 Lecce San Cataldo e a Torre Chianca in via Sultanina.

Sono state acquisite 177 autocertificazioni e contestate tre sanzioni per spostamenti ingiustificati di persone provenienti da altri comuni. Nel dettaglio.

– un uomo di Carmiano che trasportava alcune cassette di verdure;

– un uomo di Surbo diretto in viale Marche per acquistare una cassa di birre;

– un uomo di Cavallino che si era recato a controllare il proprio locale commerciale chiuso al pubblico.

Controllate anche 34 attività commerciali, con particolare attenzione alle categorie merceologiche di nuova riapertura come librerie, cartolerie, negozi di abbigliamento per bambini.

In tutti i casi in cui è stata riscontrata l’apertura al pubblico, le modalità di accesso garantivano l’applicazione delle misure di distanziamento sociale.

Al numero 0832.230049, del COC Centro Operativo Comunale di via Giurgola, i volontari della protezione civile hanno ricevuto 199 richieste: 73 per consegna di farmaci, di cui 45 da parte di pazienti del Vecchio Fazzi, 21 di generi alimentari e 105 per richieste di informazioni. Sempre attivo anche il numero 360.1055312, dedicato alla comunità leccese di sordi e audiolesi.

Le associazioni della Rete delle Povertà, grazie all’iniziativa di beneficenza “Lecce Solidale”, hanno consegnato 64 pacchi di generi di prima necessità.