Salentini disciplinati nella fase 2. Controllate 116 persone, rilevate solo 4 violazioni

Il passaggio alla cosìdetta “fase 2”, che ha comportato una progressiva ripresa di alcune attività commerciali ed un allentamento dei divieti scaturiti dai provvedimenti restrittivi, finalizzati alla prevenzione della pandemia da coronavirus, è stato attentamente monitorato dalla Polizia di Stato che, a partire da ieri, ha predisposto una serie di posti di blocco e di controllo.

Nella sola mattinata del 6 maggio, sono state controllate 116 persone e 95 veicoli, lungo le principali vie di accesso alla città. In linea di massima, si è riscontrato il rispetto delle disposizioni, considerato che le violazioni rilevate sono state in tutto 4.

Denunciati due minorenni

Nell’ambito delle verifiche, una volante è stata costretta a inseguire nel centro cittadino un ciclomotore il cui conducente ha tentato di sottrarsi alla verifica. A bordo sono stati identificati un 17enne ed un 16enne, che, in considerazione della fuga sono stati anche indagati per resistenza a pubblico ufficiale. Il 17enne, inoltre, è stato segnalato per uso di stupefacenti in quanto trovato in possesso di 7 grammi di marijuana.

Controllati i negozi

I controlli si sono svolti anche all’interno di alcuni esercizi commerciali, dove erano stati segnalati assembramenti; in particolare, un tabaccaio con annesso emporio, un minimarket e una macelleria, sono stati sanzionati per assembramento e un negozio di alimenti per animali era stato sanzionato dagli agenti in servizio presso la Divisione Amministrativa e Sociale perchè rimasto aperto il giorno dell’1 maggio in cui era prevista la chiusura di tutti gli esercizi commerciali.

I controlli serrati continueranno anche nei prossimi giorni.