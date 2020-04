Padre e figlio in sella alla moto sulla via del mare: altre multe oggi in città

Nuova giornata di intesi controlli quella appena trascorsa da parte della Polizia Locale di Lecce che oggi segna un record di autocertificazioni raccolte, ben 240.

Il controllo degli spostamenti sul territorio comunale è stato garantito dai consueti posti di controllo predisposti dalle pattuglie della Polizia Locale per la verifica delle motivazioni in Piazza Vittorio Aymone, Piazza Tancredi, via Francesco Rubichi, via Gramsci, via Benedetto Croce, via Po, Via Alessandro Manzoni e via Bari, ma lungo i principali viali della città, la rotatoria di viale Porta d’Europa e la rotatoria sulla SP 364 Lecce – San Cataldo.

Tante, come detto, le persone controllate. Tre di queste sono state sanzionate con una multa. Si tratta, nel dettaglio:



un uomo di Lizzanello che non era in grado di fornire alcuna valida motivazione allo spostamento; una donna leccese, residente in zona Stadio, fermata in via San Cesario con uno scontrino rilasciato da un negozio di Lequile; un uomo per lo spostamento ingiustificato del figlio sedicenne, che viaggiava con lui su una moto fermata sulla SP Lecce-San Cataldo.



Controllate anche 34 attività commerciali, la cui modalità di apertura al pubblico garantiva l’applicazione delle misure di distanziamento sociale.

In previsione di una fine settimana con condizioni meteorologiche tipicamente primaverili, poi, domani e domenica, in mattinata e nel pomeriggio, torneranno ad alzarsi in volo i droni della protezione civile e del settore Ambiente per il controllo del litorale leccese.

Al numero 0832.230049, del COC Centro Operativo Comunale di via Giurgola, i volontari della protezione civile hanno ricevuto 240 richieste: 68 per consegna di farmaci, di cui 45 da parte di pazienti del Vecchio Fazzi, 25 di generi alimentari e 147 per richieste di informazioni.

Sempre attivo il numero 360.1055312,m, dedicato alla comunità leccese di sordi e audiolesi. nLe associazioni della Rete delle Povertà, grazie all’iniziativa di beneficenza “Lecce Solidale”, hanno consegnato 46 pacchi di generi di prima necessità.