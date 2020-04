A spasso col cane a San Cataldo, lontano chilometri da casa: multato

Altra giornata di controlli in tutto il territorio comunale di Lecce da parte degli agenti della Polizia Locale, impegnati nei vari presidi allestiti per il rispetto delle norme attualmente vigenti per evitare la diffusione del Covid-19.

La domenica delle Palme ha fatto registrare la consueta attività di controllo delle pattuglie della Polizia Locale che si è articolata in numerosi posti di controllo e nel pattugliamento del territorio comunale, compreso il litorale.

Nel dettaglio, sono state acquisite in tutto 75 autocertificazioni e comminate due sanzioni per spostamenti senza giustificato motivo: la prima ad un ragazzo fermato a San Cataldo, a spasso col suo cane, a due chilometri dalla sua abitazione; la seconda ad un giovane, residente in provincia di Brindisi, trovato senza averne titolo, quale passeggero, a bordo di un autocarro, carico di generi alimentari, fermato all’ingresso in città sulla S.S. Lecce – Maglie.

Ancora, durante il posto di controllo di Viale Porta D’Europa fermato cittadino proveniente da fuori Regione, con auto privata, sottoposto a controllo termico da parte degli operatori della Croce Rossa Italiana e diffidato al rispetto dell’obbligo di quarantena domiciliarie fiduciaria.

In mattinata sono state controllate anche le attività commerciali aperte in piazza Bertacchi, a Frigole, che sono risultate tutte in regola con l’applicazione delle misure di distanziamento sociale.

Infine al numero 0832.230049, dedicato all’assistenza della popolazione, che risponde dalla sede del COC di via Giurgola che ospita anche l’iniziativa benefica “Lecce Solidale”, i volontari hanno ricevuto 83 chiamate: 25 per ritiro farmaci, 20 di generi alimentari e 38 di informazioni. Un messaggio è pervenuto anche al numero 360.1055312, che riceve sms, whatsapp e telegram, dedicato alla comunità leccese di sordi e audiolesi.