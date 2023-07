Gallipoli, non solo controlli: la polizia soccorre un bambino e un 30enne in mare

L’estate sta per entrare nel clou e a Gallipoli, una delle mete salentine più gettonate, continuano i controlli straordinari voluti dal Questore contro l’illegalità. La Città Bella è “sorvegliata” grazie anche ai rinforzi delle pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Lecce e delle unità provenienti da altre Questure e uffici dipartimentali. E i risultati non sono mancati. Nei giorni scorsi, durante i pattugliamenti a Baia Verde, gli agenti hanno fermato sorpreso un turista con circa 8 grammi di hashish. La droga è stata sequestrata e il giovane è stato denunciato per detenzione di sostanza stupefacente.

Sempre in zona, i poliziotti, impegnati nel controllo del territorio, sono stati fermati all’alba da due giovanissime in vacanza nel Salento che hanno raccontato di essere state derubate, poco prima. Due individui, pare senza fissa dimora, sono riusciti ad impossessarsi dei loro cellulari. E dopo il furto, si sarebbero dileguati all’interno della pineta non lontano dalla litoranea. Gli agenti, non senza difficoltà, hanno cercato di rintracciare gli autori, ‘scoprendo’ tra la vegetazione un piccolo accampamento di tre cittadini extracomunitari, di cui solo uno in regola. Gli altri due, pertanto, sono stati accompagnati in Commissariato per i controlli di rito, fotosegnalamento compreso. Alla fine, sono stati espulsi dal territorio nazionale. Insomma, hanno l’ordine di lasciare il territorio nazionale.

Non è finita, durante i pattugliamenti nei pressi del terminal degli autobus, gli agenti della squadra volante hanno controllato due giovani campani che, alla vista delle divise, hanno cercato di evitare il controllo, mostrandosi un po’ nervosi. Il motivo del loro comportamento è stato chiaro poco dopo: in uno zaino è spuntato fuori un martelletto di emergenza frangivetro con due puntali bilaterali in metallo, di cui i fermati non hanno saputo giustificarne il possesso. Probabilmente, sarebbe servito per compiere furti di autovetture. I 20enni sono stati denunciati per porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

Due salvataggi

L’attività di controllo in questi giorni di festa in onore della compatrona Santa Cristina si è svolta anche in mare attraverso l’impiego delle moto d’acqua della Polizia di Stato. In particolare sono stati effettuati due soccorsi.

Uno in favore di un bambino che durante la “Cuccagna” ha accusato un leggero malore che lo ha costretto a lasciare l’imbarcazione, dove era per assistere al tanto atteso rito in mare, e a raggiungere il molo attraverso un “insolito” ma rassicurante passaggio a bordo della moto d’acqua. L’altro in favore di un giovane 30enne in difficoltà per via del vento di scirocco mentre era posizionato su una tavola oceanica (sup). Il malcapitato, infatti, nonostante cercasse di avvicinarsi alla costa remando, si stava allontanava sempre di più.

La segnalazione al numero di emergenza 1530, la collaborazione dell’amico del malcapitato che seguiva tutto dalla costa attraverso un binocolo e manteneva i contatti con i poliziotti di servizio sulle moto d’acqua ed il loro intervento tempestivo ha evitato il peggio.

Infine, insieme alla Polizia Locale, è stato effettuato un controllo amministrativo presso un automarket posizionato in zona Baia Verde, il cui posizionamento di tavoli, panche e gazebo è risultato abusivo per circa 40 mq.

Pertanto, l’esercente è stato sanzionato e successivamente verrà denunciato all’Autorità Giudiziaria per occupazione abusiva di suolo pubblico.