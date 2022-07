Droga, furti e occupazione di suolo pubblico: il bilancio dei controlli a Gallipoli

Nel pomeriggio di ieri, sull’intero territorio di Gallipoli e in particolar modo in zona Baia Verde, punto di riferimento della movida giovanile, si sono svolti una serie di controlli di polizia a largo raggio che hanno interessato il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e quello rivolto alle violazioni amministrative e marittime.

Il dispositivo predisposto dal Questore della provincia di Lecce, Andrea Valentino, ha visto coinvolti oltre agli agenti del Commissariato di Polizia di Stato della “Città Bella”, anche i rinforzi estivi del Reparto Prevenzione Crimine e del team Cinofili, la oltre ai militari della Guardia Costiera di Gallipoli e il personale della Polizia Locale.

Nell’ambito della verifica sono stati controllati 6 stabilimenti balneari di Baia Verde che, salvo ulteriori verifiche documentali in corso, sono risultati in regola sotto il profilo delle violazioni marittime e amministrative.

Il titolare di un ristorante è stato sanzionato perché all’interno del proprio locale è stata riscontrata la presenza di oltre 5 Kg. di merluzzo, privo di tracciabilità e, pertanto, è stato sottoposto a sequestro amministrativo.

Sempre a Baia Verde, durante un controllo antidroga, i poliziotti hanno controllato due giovani di Casarano che sono stati sorpresi uno con una modica dose di marijuana e l’altro con addosso un coltello a scatto lungo circa 15 cm. Per il primo è scattata la segnalazione al Prefetto di Lecce per uso, non terapeutico, di sostanza stupefacente e per l’altro una denuncia per porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

Sempre a Baia Verde, gli agenti del Commissariato hanno identificato e denunciato una 28enne originaria di Napoli perché si era resa responsabile di furti con strappo di bracciali e cellulari all’interno di una discoteca e nei confronti della quale, visto i numerosi precedenti, l’assenza di attività lavorativa a Gallipoli e di dimora, tanto da sorprenderla dormire in macchina nel parcheggio di Baia Verde, verrà predisposto un foglio di via obbligatorio dal Comune di Gallipoli.