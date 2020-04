Una signora ‘pizzicata’ a prendere il sole al mare: continuano i controlli a Gallipoli. E per Pasqua arrivano i droni

Nel weekend di Pasqua, complice anche il bel tempo che ‘invoglierà’ i salentini ad uscire di casa nonostante i divieti imposti dall’ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, a Gallipoli saranno intensificati i controlli. Lo “promette” il Comune guidato da Stefano Minerva, ma anche nelle ultime settimane gli uomini della Polizia Municipale hanno acceso i riflettori sulla Città Bella per verificare chi non rispetta le regole imposte per evitare la diffusione del Coronavirus. Solo negli ultimi sette giorni sono stati effettuati 700 controlli e ‘scritti’ 16 verbali da aggiungere alle denunce delle altre Forze dell’Ordine.

È importante non abbassare la guardia per non rendere vani gli sforzi fatti. «Sarà forse il bel tempo o le stime in calo sull’Emergenza Covid19 che sembrano dare speranza. Il problema è che i cittadini non possono lasciarsi andare proprio in questo periodo: si rischia di rovinare tutto il lavoro svolto nei giorni scorsi» ha dichiarato l’Assessore alla Polizia Municipale Paola Scialpi.

«È ancora necessario stare a casa e resistere. Sono consapevole che la Pasqua sia un momento di festa e che la voglia di passarla in compagnia sia tanta, ma non possiamo permetterci il lusso di mandare all’aria quanto fatto ad oggi» ha dichiarato.

Così, anche la Perla dello Jonio sarà ‘osservata’ dall’alto con i droni messi a disposizione dalla Provincia di Lecce per il controllo dell’intero territorio. «Smaschereremo i furbetti che proveranno ad eludere i controlli come è accaduto ieri quando una signora, indisturbata, ha pensato bene di prendere il sole a mare» ha dichiarato l’assessore Scialpi anticipando che le pattuglie saranno impegnate soprattutto su entrambe le litoranee, nella contrada Santa Venardia e sulle strade principali.

«Riceviamo tantissime segnalazioni anche da parte dei cittadini che ci inviano foto e testimonianze. Noi provvediamo subito alla verifica e, se confermato, procediamo con la sanzione. Questo vuol dire che gli occhi in città sono tanti: resta poco spazio a chi vuole danneggiare la comunità» ha concluso.