Vacanze sicure nel Salento grazie alla Guardia Costiera, il bilancio dei controlli di Ferragosto

Il weekend di Ferragosto ha visto la Guardia Costiera di Gallipoli impegnata in un’attività di controllo che rientra nell’operazione nazionale “Mare e Laghi Sicuri 2025”. Un dispiegamento di forze, a terra e in mare, che ha interessato il litorale salentino, ionico e adriatico, con particolare attenzione alle aree a maggiore afflusso turistico.

I risultati non si sono fatti attendere: oltre a garantire vacanze sicure per cittadini e turisti, l’operazione ha restituito spazi preziosi alla libera fruizione e ha sanzionato comportamenti contrari alla legalità.

Spiagge liberate dagli abusi tra Porto Cesareo e Salve

Durante i controlli lungo la costa salentina, la Guardia Costiera ha restituito 200 metri quadrati di arenile occupati abusivamente, restituendo così alla collettività spazi indebitamente sottratti. Contestualmente sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria tre noleggiatori irregolari e sequestrate 90 attrezzature balneari.

Non sono mancate le sanzioni amministrative: sette in totale, per oltre 7.000 euro. Sei di queste sono state elevate a Ugento per violazioni dell’Ordinanza di sicurezza balneare e del regolamento comunale sul noleggio, mentre una multa è scattata a Gallipoli a causa dell’assenza ingiustificata di un bagnino dalla propria postazione di salvataggio.

Controlli serrati in mare tra Gallipoli e Santa Maria di Leuca

Nonostante le condizioni meteo altalenanti, i militari hanno esteso le verifiche anche in mare, tra Porto Cesareo, Gallipoli e Santa Maria di Leuca. Qui sono state accertate 20 infrazioni, per un totale di circa 6.000 euro. Le violazioni hanno riguardato soprattutto la navigazione sotto costa, la mancanza di copertura assicurativa e l’assenza dei documenti obbligatori a bordo delle imbarcazioni.

Vacanze sicure nel Salento grazie alla Guardia Costiera

L’operazione di Ferragosto dimostra ancora una volta l’impegno della Guardia Costiera di Gallipoli nel garantire vacanze sicure, spiagge libere e rispetto delle regole. La missione non si esaurisce con il ponte di Ferragosto: i controlli proseguiranno per tutta la stagione estiva, con l’obiettivo di tutelare cittadini, turisti e l’ambiente marino-costiero del Salento.