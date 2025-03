Controlli della Guardia Costiera nelle pescherie salentine, sequestrati 25 kg di prodotto non conforme

In attuazione delle direttive del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto quale Centro Controllo Nazionale Pesca, i militari della Guardia Costiera di Otranto, coordinati dalla Capitaneria di porto di Gallipoli hanno continuato a svolgere una serie di controlli serrati presso punti vendita di prodotti ittici.

Lo scopo delle attività ispettive ha riguardato prevalentemente la tutela e la sicurezza del consumatore finale. I controlli che si sono concentrati su alcune pescherie e su noti locali etnici, hanno permesso di far emergere alcune irregolarità in materia di tracciabilità, igiene e conservazione di prodotti ittici.

Sono stati sottoposti a sequestro 25 Kg di pescato non conforme alle normative di settore. In particolare è stata rilevata la presenza di 5 Kg di una particolare specie ittica, denominata “abalone”, particolarmente diffusa nelle culture asiatiche per le proprietà afrodisiache che la contraddistinguerebbero rispetto alle meglio note “capesante”. Una specie di mollusco riconoscibile per i 4, 5 fori presenti sulla conchiglia e per la forma molto simile al padiglione auricolare, da cui la denominazione di “orecchia marina”. Si tratta di un prodotto prelibato al pari del caviale e delle ostriche, con un valore economico–commerciale variabile dai 30 agli 80 euro al chilogrammo.

Oltre a sottoporre a sequestro amministrativo il prodotto, al proprietario del punto vendita è stata comminata una sanzione amministrativa 1.500 euro.