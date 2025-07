Controlli congiunti di Fiamme Gialle e Guardia Costiera, sicurezza in mare nel Salento

La sicurezza dei bagnanti e la navigazione responsabile sono state al centro di un’operazione congiunta condotta nell’ultimo fine settimana dalla Guardia di Finanza e dalla Guardia Costiera lungo il litorale della Provincia di Lecce. L’obiettivo principale di queste operazioni di pattugliamento intensivo è stato quello di prevenire e reprimere fenomeni di illegalità in mare, con una specifica attenzione all’utilizzo improprio degli acquascooter, una problematica che desta crescente preoccupazione.

Le attività di controllo si sono concentrate in particolare sulle acque di Gallipoli e Porto Cesareo, due delle località più frequentate e affollate durante la stagione estiva nel Salento. La scelta di queste aree non è casuale, ma risponde alla necessità di garantire la massima sicurezza in zone ad alta densità turistica e di navigazione.

Per garantire l’efficacia dell’operazione, sono stati impiegati un considerevole numero di uomini e mezzi delle due Forze di Polizia. Nel dettaglio le Fiamme Gialle hanno impiegato 3 battelli di servizio operativo, 3 motovedette, per un totale di 18 uomini, mentre, la Guardia Costiera 4 battelli/motovedette, 9 uomini.

Durante i controlli, sono state ispezionate complessivamente 15 moto d’acqua. Le operazioni hanno portato all’elevazione di 6 sanzioni amministrative a carico dei conduttori. Le infrazioni più comuni riscontrate includono: condotta senza patente nautica; mancato rispetto delle distanze di sicurezza e navigazione al di fuori degli orari consentiti

L’ammontare totale delle sanzioni elevate ammonta a 3.650 euro.

(Immagine di repertorio)