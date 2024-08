Affitti in nero sotto la lente di ingrandimento delle Fiamme Gialle, sottratti al Fisco 125mila euro

Affitti in nero nel mirino delle Fiamme Gialle.

Il fenomeno degli affitti brevi irregolari continua a essere un obiettivo prioritario per le forze dell’ordine. In particolare, la Guardia di Finanza della Tenenza di Leuca ha intensificato i controlli nei mesi di luglio e agosto, puntando il faro sui proprietari di immobili turistici.

Grazie a un’attenta attività di verifica, i finanzieri hanno incrociato dati provenienti da diverse fonti: controlli sul territorio, segnalazioni di agenzie immobiliari e informazioni raccolte su siti specializzati nel settore degli affitti brevi. Questo approccio ha permesso di individuare con precisione le persone da sottoporre a controllo.

Le indagini hanno portato alla luce numerosi casi . In particolare, sono stati individuati due proprietari di immobili e una società che gestiva affittacamere, B&B e residence, tutti rei di non aver dichiarato al Fisco i redditi derivanti dalla locazione turistica di ville e appartamenti situati in zone di grande pregio come Santa Maria di Leuca e Torre Vado.

L’importo complessivo sottratto al fisco ammonta a circa 125mila euro. Un cifra significativa che dimostra come il fenomeno dell’evasione nel settore degli affitti brevi sia ancora molto diffuso.

L’operazione delle Fiamme Gialle nel Salento invia un chiaro messaggio: l’evasione fiscale non è tollerata. Le forze dell’ordine continueranno a intensificare i controlli per contrastare questo fenomeno e garantire la corretta applicazione delle norme tributarie.