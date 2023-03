Gestione di rifiuti non autorizzata, blitz della Fiamme Gialle. Nei guai tre persone

I militari delle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Lecce, nell’ambito del controllo economico del territorio, hanno svolto quattro interventi finalizzati a contrastare il fenomeno degli illeciti ambientali.

Nello specifico, i finanzieri della Compagnia di Gallipoli, nei pressi di un’azienda di Galatina, hanno rinvenuto oltre 1.000 pneumatici usati ‘abbandonati’; mentre all’interno di un terreno, della superfice di oltre 600 mq, nel comune di Alezio, scoperto una raccolta di rifiuti non autorizzata (mobili, infissi, elettrodomestici e rifiuti vari). Per questa ragione gli uomini della GdF, hanno proceduto al sequestro penale di quanto rinvenuto e i due presunti responsabili, sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per le ipotesi di reato di ‘attività di gestione di rifiuti non autorizzata’.

Per lo stesso motivo, le Fiamme Gialle della Tenenza di Casarano hanno segnalato All’Autorità Giudiziaria la posizione di una persona e sequestrato, un’ulteriore area di 1.550 mq, adibita a discarica di rifiuti speciali non pericolosi, a Ugento.

Infine, a San Donato di Lecce, il Gruppo di Lecce, in collaborazione con i Finanzieri della Sezione Aerea di Bari, ha individuato un appezzamento di terreno di 1.756 mq, su cui insistevano cumuli di rifiuti di vario genere (plastica, legno, rifiuti ferrosi, climatizzatori, rifiuti agricoli ed altro) in evidente stato di abbandono, con contestuale segnalazione dell’area interessata al sindaco del comune competente, per le procedure di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi.

L’attività portata a termine dagli uomini di “Piazzetta dei Peruzzi” conferma anche l’impegno profuso dal Corpo nella salvaguardia dell’ambiente, della salute e della sicurezza dei cittadini.