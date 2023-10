Esercizi di ristorazione e aziende di trasporti, scattano i controlli della GdF. Scoperti 12 lavoratori in nero

Proseguono senza sosta i controlli delle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Lecce finalizzati a prevenire e contrastare il fenomeno del lavoro irregolare.

Nei giorni scorsi, i militari del Gruppo di Lecce, comandati dal Tenente Colonnello Antonio Martina, nell’ambito delle attività di controllo economico del territorio, hanno svolto alcuni interventi ispettivi all’indirizzo di esercizi pubblici nel settore della ristorazione e di attività dedite al trasporto di merci su strada, che hanno consentito di scoprire complessivamente 12 persone intente a prestare la propria attività lavorativa totalmente in nero.

Tre datori di lavoro sono stati segnalati all’Ispettorato Territoriale del Lavoro per le conseguenti valutazioni sulla sospensione dell’attività imprenditoriale. Nei confronti degli stessi sono in corso gli approfondimenti di natura fiscale al fine di accertare la posizione del reddito.

In particolare, le verifiche eseguite hanno interessato i comuni di Arnesano e Cannole.

Il lavoro nero è piaga non solo per le casse dell’Erario e dell’Inps, ma anche per le tantissime attività produttive e dei servizi, le imprese artigianali e commerciali regolarmente iscritte presso le Camere di Commercio che spesso subiscono la concorrenza sleale di questi soggetti.