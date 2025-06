Controlli interforze nel Salento, denunciate due persone e identificato un cittadino albanese irregolare

In linea con le strategie condivise in sede Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e così come pianificato in sede di tavolo tecnico, il Questore della Provincia di Lecce Giampietro Lionetti, ha disposto per la giornata di oggi 11 giugno un servizio straordinario di controllo del territorio interforze effettuato da Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e le unità cinofile della Guardia di Finanza.

Le attività hanno riguardato l’identificazione di persone appiedate e i clienti di locali, ma anche la prevenzione dei reati predatori e i controlli amministrativi agli esercizi commerciali

Il servizio ad “Alto impatto” ha interessato un residence sito a Merine, la zona della stazione ferroviaria di Lecce, la villa comunale, il rione Castromediano e la marina di San Cataldo.

Nel corso dell’attività di polizia eseguite nel residence è stata svolta una perquisizione domiciliare che ha consentito di rinvenire e sottoporre a sequestro 6,4 grammi di cocaina trovati nella disponibilità di un 49enne leccese, persona sottoposta all’affidamento in prova che è stato sanzionato in via amministrativa ai sensi dell’articolo 75 del dpr 309/90 e denunciato all’Autorità Giudiziaria per la violazione delle prescrizioni della misura alternativa.

Nel corso dell’attività d’identificazione svolta all’interno del residence è stato identificato un cittadino albanese di 34 anni, residente all’interno della struttura, che è risultato essere irregolare sul territorio nazionale; pertanto, dopo i dovuti accertamenti svolti dagli agenti della Polizia di Immigrazione, a carico dello stesso è stato emesso un provvedimento di espulsione ed è stato accompagnato presso il luogo idoneo di trattenimento in attesa dell’udienza di convalida.

I controlli hanno permesso inoltre di denunciare in stato di libertà un 38enne di Galatina per inosservanza al provvedimento di divieto di far ritorno nel comune di Lecce.

Personale della Divisione di Polizia amministrativa ha proceduto invece al controllo di 3 esercizi commerciali: uno bar e una sala scommesse a Castromediano in via Leuca e uno Stabilimento balneare sito a San Cataldo.