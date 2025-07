Controlli interforze ad “Alto Impatto”, sicurezza rafforzata nelle zone della movida leccese

Una vasta operazione di controllo “ad alto impatto” ha interessato il capoluogo salentino, Lecce, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza e prevenire attività illecite. L’iniziativa, disposta dal Questore di Lecce, Giampietro Lionetti, e pianificata in Prefettura e Questura, ha visto la sinergia di diverse forze dell’ordine.

Il servizio ha coinvolto la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri (guidata dal Colonnello Donato D’Amato), la Guardia di Finanza (sotto il comando del Colonnello Stefano Ciotti) e la Polizia Locale di Lecce. Questa collaborazione interforze è stata fondamentale per innalzare il livello di prevenzione e contrastare efficacemente vari tipi di illeciti sul territorio.

L’attenzione si è focalizzata su aree sensibili della città, tra cui luoghi di aggregazione giovanile, esercizi commerciali, la zona della stazione ferroviaria, parchi e piazze maggiormente frequentate, come Convitto Palmieri e Piazzale Paul Harris.

Durante i controlli, a cui hanno partecipato anche unità specializzate come la Polizia Amministrativa e Sociale, la Polizia Ferroviaria, la Polizia Stradale e gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Puglia Meridionale, sono stati raggiunti risultati significativi: 584 persone identificate; 183 veicoli controllati; 16 contestazioni al Codice della Strada; 2 patenti di guida ritirate e 1 cittadino straniero denunciato per guida in stato di ebbrezza

Un focus particolare è stato posto sulla prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti. L’attività ha portato al sequestro di 23 grammi di hashish a carico di ignoti e alla contestazione di tre violazioni dell’Art. 75 DPR 309/90 per possesso di droga destinata all’uso personale.

L’operazione ha interessato anche 5 esercizi commerciali, nei confronti dei quali sono state irrogate 6 sanzioni amministrative.

Tra questi: un supermercato in Via San Lazzaro è stato sanzionato per occupazione abusiva di suolo pubblico e mancata esposizione della tabella degli orari; un pub in Piazza Vittorio Emanuele II ha ricevuto una sanzione per occupazione abusiva di suolo pubblico e un bar in Viale Otranto è stato sanzionato per mancata esposizione della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), della tabella degli orari e dei prezzi.