Gallipoli, controlli per un lungomare più silenzioso e “ordinato”

Continuano senza sosta i controlli straordinari a Gallipoli, come voluto dal Questore Modeo. Ordine e sicurezza: queste le parole d’ordine dell’estate. Così, anche ieri sera, gli agenti del Commissariato della Città Bella, le pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Lecce e gli agenti di Polizia Locale hanno acceso i riflettori sul lungomare Galileo Galilei, spesso oggetto di lamentele per la musica ad alto volume e gli schiamazzi, anche fino a notte fonda.

Sul fronte della “musica”, tutti i giostrai sono stati invitati a spegnere quella che “anima” le giostre, non solo perché scritto non nell’ordinanza sindacale che vieta la diffusione di musica oltre la mezzanotte, ma anche per rispetto di chi ha diritto e vuole riposo.

Durante l’attività è stato anche controllato un automarket che vendeva alimenti e bevande. Da documenti è emerso che il titolare, sebbene in possesso solo della licenza per vendita itinerante, espletasse l’attività di somministrazione di alimenti e bevande in sede fissa. Per tale motivo, è stato sanzionato per un importo di 5.000 euro mentre il mezzo è stato sottoposto a sequestro amministrativo finalizzato alla confisca, insieme agli arredi, tra cui sedie e tavolini, con cui erano stati occupati circa 40 mq di suolo pubblico, al netto della superficie occupata dall’automarket.

Avendo, inoltre, riscontrato che il mezzo era fissato sulla sede stradale attraverso stabilizzatori in metallo, peraltro su area demaniale marittima, il titolare è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per occupazione arbitraria di area demaniale marittima.