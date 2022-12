Controlli di Natale dei Carabinieri del Nas, nel Salento sequestrati 44 kg di alimenti e oltre 400 giocattoli

Garantire la tutela dei consumatori e fare sì che questi ultimi acquistino prodotti sicuri e privi di ogni pericolo. A questo sono finalizzati i controlli che i Carabinieri del Comando provinciale di Lecce, hanno eseguito negli ultimi tempi, nei confronti di esercizi alimentari e che vendono giocattoli.

Nello specifico i militari del Nas nell’ambito delle verifiche predisposte sull’intero territorio nazionale da parte del Comando per la Tutela della Salute, finalizzati a tutelare la salute pubblica e a verificare la qualità e la sicurezza dei prodotti alimentari tipici delle festività natalizie e dei giocattoli, hanno proceduto al controllo di una serie di attività site nella provincia di Lecce.

Dall’inizio del mese di dicembre e fino ad oggi sono state svolte 28 ispezioni che hanno evidenziato irregolarità in 8 casi (il 29% circa degli obiettivi controllati), a seguito dei quali sono state segnalate all’Autorità Sanitaria e Amministrativa 8 operatori dei settori alimentari e vendita di giocatoli e contestate sanzioni per un valore complessivo di oltre 19.500 euro.

Nel corso delle ispezioni sono stati sottoposti a sequestro 44 kg. di alimenti non idonei al consumo in quanto privi di tracciabilità e 453 giocattoli privi del marchio CE e delle informazioni di sicurezza in lingua italiana.

I controlli, sia nel comparto alimentare che in altri settori di competenza proseguiranno per garantire sempre la tutela della salute e la salvaguardia dei consumatori.