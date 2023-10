Potenzialmente pericolosi, i Nas sequestrano 5mila euro di prodotti

Verificare il rispetto della normativa su prodotti, oggetti e sostanze pericolose. Questo l’obiettivo dei Carabinieri del N.A.S. di Lecce che hanno acceso i riflettori su diversi esercizi commerciali del Salento. Controlli che si sono conclusi con il sequestro di circa 1000 confezioni tra apparecchiature elettriche/elettroniche e profumatori a combustione per ambienti, privi in etichetta delle indicazioni in lingua italiana e delle previste informazioni di sicurezza.

Non solo, durante le verifiche gli uomini in divisa hanno notato che sempre più spesso queste categorie di prodotti sono messi in commercio pur non riunendo i prescritti requisiti merceologici atti a garantire la sicurezza e la salute degli utilizzatori, proteggendoli da pericoli dovuti all’infiammabilità ed all’esposizione involontaria a sostanze tossiche.