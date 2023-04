Controlli dei Nas di Lecce nelle mense ospedaliere, irregolarità nel 78% delle verifiche

I Carabinieri del Nucleo Anti Sofisticazioni del Comando Provinciale di Lecce, nell’ambito di una serie di controlli disposti dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute sull’intero territorio nazionale, allo scopo di verificare la qualità e la sicurezza dei prodotti alimentari distribuiti nelle strutture sanitarie pubbliche e private, hanno proceduto al controllo di una serie di attività site nella provincia di Lecce.

In generale, i controlli hanno evidenziato carenze strutturali e impiantistiche dei locali utilizzati per la preparazione dei pasti, oltre chela scorretta messa in atto delle procedure di autocontrollo anche per la preparazione di pasti per diete particolari.

Complessivamente sono state eseguite 14 ispezioni d’intesa con il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale di Lecce, nel corso delle quali sono state rilevate irregolarità in 11 casi (il 78% degli obiettivi controllati).

A seguito delle verifiche sono stati 10 gli operatori segnalati all’Autorità Sanitaria e Amministrativa e, nel complesso, sono state contestate sanzioni per un valore di 9.000 euro