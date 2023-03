Controlli dei Nas nelle mense scolastiche, irregolarità nel 61% delle verifiche. Scattano sanzioni per 8.000 euro

Nell’ambito dei controlli disposti sull’intero territorio nazionale da parte del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, finalizzati a tutelare la salute pubblica e a verificare la qualità e la sicurezza dei prodotti alimentari forniti dalle mense degli istituti scolastici, i militari del Nucleo Anti Sofisticazioni del Comando Provinciale di Lecce hanno eseguito 18 ispezioni presso attività site nella provincia.

In particolare, i controlli hanno evidenziato carenze strutturali e impiantistiche dei locali utilizzati per la preparazione dei pasti, oltre che la mancata attuazione delle procedure di autocontrollo anche per la preparazione di pasti per diete particolari.

Sono emerse quindi irregolarità nel il 61% degli obiettivi controllati, 10 operatori del settore alimentare sono stati segnalati all’Autorità sanitaria e amministrativa e sono state contestate sanzioni amministrative per un importo complessivo di 8.000 euro.