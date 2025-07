Controlli a Veglie sull’osservanza dell’Ordinanza contro il rischio incendi, tolleranza zero per chi non rispetta le norme

È iniziata nei giorni scorsi un’intensa attività di controllo da parte del Comando di Polizia Locale di Veglie, finalizzata al rispetto dell’Ordinanza del Sindaco n. 35 del 19 maggio 2025, che impone misure urgenti di prevenzione del rischio incendi boschivi in vista del periodo di massima pericolosità.

Il provvedimento, valido per l’intero territorio comunale, ordina ai proprietari, affittuari e conduttori – a qualsiasi titolo – di terreni agricoli, incolti, edificabili o adibiti a pascolo, di adottare misure concrete ed efficaci per contenere il rischio di propagazione degli incendi. Tra gli obblighi principali vi è la realizzazione di fasce protettive prive di vegetazione, variabili da un minimo di 5 metri fino a 15 metri lungo i confini dei fondi, nonché la ripulitura e il diserbo dei viali parafuoco, con particolare attenzione alle aree adiacenti a strade, seminativi e zone cespugliose.

L’attività di vigilanza e accertamento, come previsto dall’ordinanza stessa, è affidata principalmente al Comando di Polizia Locale, che ha già avviato controlli mirati in tutte le aree sensibili. Le verifiche si concentrano in particolare sui terreni in stato di abbandono e su quelli adiacenti a contesti urbani o agricoli, dove la presenza di vegetazione secca rappresenta un pericolo concreto e attuale.

I controlli si inseriscono in una più ampia strategia di contrasto agli incendi boschivi prevista dalla L.R. n. 38/2016 e dal vigente Piano regionale. In caso di mancato rispetto delle disposizioni, sono previste sanzioni amministrative da 500 a 2.500 euro.

Parallelamente all’attività amministrativa, è stato attivato anche il nucleo di Polizia Giudiziaria del Comando, impegnato in specifiche indagini finalizzate a individuare eventuali responsabili di incendi dolosi. Si tratta di un’azione importante e mirata, che mira a colpire chi deliberatamente mette in pericolo l’ambiente e la sicurezza pubblica.

«Il Comando di Polizia Locale ha attivato una pianificazione operativa di controllo sistematico finalizzata alla verifica del rispetto dell’Ordinanza Sindacale n. 35/2025. L’attività si articola in sopralluoghi, rilievi documentali e accertamenti sullo stato dei fondi, con particolare attenzione alle condizioni di combustibilità della vegetazione presente e alla corretta realizzazione delle fasce di protezione perimetrale.

Oltre all’attività amministrativa, è in corso un’intensa azione investigativa da parte del nostro nucleo di Polizia Giudiziaria, tesa all’individuazione di soggetti eventualmente responsabili di incendi dolosi o comportamenti colposi. L’attività investigativa è condotta mediante strumenti di osservazione, raccolta informazioni e analisi del territorio.

La tutela del territorio richiede interventi tempestivi e coordinati. Il nostro impegno sarà costante e proseguirà per tutta la durata del periodo di massima pericolosità, con l’obiettivo prioritario di prevenire e contrastare efficacemente il rischio incendi», Ha affermato il Comandante della Polizia Locale Commissario Capo Andrea Zacà

«Il nostro territorio va protetto con senso civico e responsabilità. L’estate rappresenta una stagione delicata, in cui basta una semplice disattenzione per causare danni irreparabili. Invito tutti i cittadini, in particolare i proprietari di terreni e fondi agricoli, a rispettare scrupolosamente le disposizioni dell’ordinanza. Non si tratta solo di evitare una sanzione, ma di tutelare l’ambiente, la sicurezza delle persone e il nostro patrimonio naturale. Voglio ringraziare il Comando di Polizia Locale per l’encomiabile lavoro svolto, sia sul fronte dei controlli che delle indagini in corso. La collaborazione tra istituzioni e cittadini è fondamentale per vincere questa battaglia contro gli incendi», sono le parole del Sindaco Mariarosaria De Bartolomeo