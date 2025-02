Controlli della Polizia nel fine settimana, sanzionati tre esercizi commerciale ed elevate 29 contravvenzioni

La Polizia di Stato ha attuato servizi straordinari di controllo del territorio nel fine settimana a Lecce e in provincia.

In tutto sono 1640 le persone che sono state identificate e 692 i veicoli fermati.

Le attività hanno riguardato non solo il controllo del territorio, l’identificazione di persone appiedate e di clienti di locali, ma anche la prevenzione dei reati predatori e controlli amministrativi agli esercizi commerciali.

Solo sabato sera sono stati tre gli esercizi commerciali sanzionati per occupazione abusiva di suolo pubblico nel centro di Lecce, mentre in totale sono state elevate 29 sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada.