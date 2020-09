Reagisce ai controlli della Polizia Ferroviaria e aggredisce gli agenti. Un fermo a Lecce

Ha pensato bene di reagire ai controlli della polizia ferroviaria di Lecce aggredendo gli agenti. Per questo un pregiudicato è stato fermato e deferito all’Autorità Giudiziaria per i reati di resistenza, violenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.

Il tutto mentre nell’ultima settimana si sono intensificati i controlli a cura della Polfer che ha identificato e controllato circa 4.000 persone. Centinaia sono stati i bagagli di viaggiatori ‘verificati’ con l’utilizzo di metal detector.

Non solo a Lecce, dunque, situazioni degne di nota come quella sopra descritta. In Puglia, due persone sono state arrestate a Taranto, uno per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale e l’altro, uno straniero, latitante da diversi anni. Anche a Bari è scattata una denuncia: uno straniero, che era in viaggio sul treno senza biglietto, è stato denunciato per rifiuto delle generalità e resistenza a P.U., nei confronti di un capotreno.

Il 23 settembre, nello scalo di Brindisi, gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno effettuato controlli ai treni di merci pericolose, sottoponendo a ispezione decine di ferrocisterne, al fine di verificarne la regolarità nei trasporti.