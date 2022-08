Al volante ubriachi o dopo aver assunto droghe, 17 automobilisti nei guai

Sotto i riflettori degli uomini in divisa, questa volta, sono finiti gli automobilisti o chiunque si sia messo al volante di un mezzo dopo aver alzato il gomito o assunto droghe. E i risultati dei controlli svolti a Gallipoli per contrastare il fenomeno della guida in stato di ebbrezza o di alterazione dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope non sono mancati.

Nel corso del servizio, infatti, 69 conducenti sono stati sottoposti al test di screening con precursori che valutano la presenza di alcool nell’aria espirata. I positivi sono stati poi sottoposti alla prova dell’etilometro. 10 sono finiti “nei guai” dopo gli accertamenti. Per loro – tre dei quali neopatentati – è scattato il ritiro della patente di guida ai fini della sospensione.

7, invece, i conducenti risultati positivi all’assunzione di sostante stupefacenti alla guida (2 cocaina e 5 cannabinoidi). Alla fine degli accertamenti sono stati denunciati ai sensi dell’art. 187 del Codice della Strada.

7, infine, le sanzioni scattate per diversi motivi: dalla mancata revisione periodica, alla patente scaduta, dal passaggio con il semaforo rosso al mancato possesso dei documenti. In totale, sono stati decurtati 201 punti.

Come si svolgono i controlli

I controlli per contrastare il fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcoolica o di alterazione dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope, come noto, dovrebbero servire anche a ridurre gli incidenti stradali. Si tratta di una campagna nazionale che ha toccato anche Gallipoli, dove la Sezione Polizia Stradale di Lecce ha intensificato i controlli, nella notte del 7 agosto, con l’impiego di un numero considerevole di pattuglie. Presenti anche i sanitari, a bordo di un laboratorio mobile messo a disposizione dalla Società Forensic Lab Service s.r.l. che ha messo a punto uno specifico “protocollo operativo per l’accertamento della guida sotto l’influenza di sostante stupefacenti” direttamente su strada.

L’attività di accertamento delle condizioni psico-fisiche dei conducenti dovuta all’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti è avvenuta a cura del personale sanitario utilizzando test qualitativi monouso per la ricerca di tracce di droghe nella saliva degli stessi. I controlli sono avvenuti nel rispetto della privacy a bordo della autovettura dei conducenti per eseguire con la dovuta riservatezza gli accertamenti clinici analitici con apparecchi portatili, su campioni di saliva prelevati, in modo non invasivo.

In caso di esito positivo dei test rapidi di screening, ulteriori aliquote di campioni di saliva prelevate, con le garanzie medico-legali richieste dalla vigente normativa, sono state analizzate direttamente su strada con analisi di secondo livello della saliva a mezzo di cromatografia liquida di elevata precisione ed affidabilità. In caso di esito positivo dell’esame di conferma, la Sezione Polizia Stradale di Lecce ha proceduto alla contestazione dell’illecito di cui all’art. 187 C. d. S. direttamente su strada, alla trasmissione della patente di guida alla Prefettura competente e al sequestro del veicolo ex art. 224 ter C.d.S. finalizzato alla successiva confisca qualora il trasgressore fosse risultato anche proprietario del veicolo.

La custodia dei campioni di saliva, per un anno, per eventuali controanalisi sarà assicurata dal laboratorio di Farmacotossicologia e Qualità Analitica dell’ospedale di Pescara.

L’accertamento dell’eventuale alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di alcool è avvenuta con precursori ed etilometri in uso alla Polizia Stradale.

I servizi nei prossimi giorni

Anche nei prossimi giorni i riflettori della Polizia Stradale resteranno accesi. E saranno puntati su quei luoghi scelti dai turisti per trascorrere le vacanze o dai giovani in cerca di divertimento. La parola d’ordine sarà sicurezza, su tutti i fronti. Le tecnologie disponibili saranno usate per contrastare l’inosservanza delle norme sui limiti di velocità e sull’uso improprio delle corsie di emergenza. Ci saranno anche servizi per contrastare le violazioni sull’uso del telefonino con l’impiego di personale a bordo di veicoli colori di serie (auto civili) considerando che la distrazione alla guida si annovera tra le cause più frequenti di incidenti stradali. Inoltre, saranno incentivati controlli ai veicoli per il trasporto collettivo di persone sia turistico che di linea.