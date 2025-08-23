Città vecchia, Lido Conchiglie e Baia Verde: riflettori della Polizia accesi su Gallipoli

Gallipoli ancora sotto i riflettori. In linea con le strategie condivise in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, il Questore Giampietro Lionetti ha disposto un servizio straordinario di controllo della Città Bella, effettuato da Polizia di Stato, con il prezioso aiuto del Reparto Prevenzione Crimine Calabria, dalla Polizia Locale di Gallipoli e dalla ASL Lecce.

I controlli hanno interessato 3 locali del centro storico a carico dei quali la Polizia Locale ha contestato l’abusiva occupazione del suolo pubblico. In un caso, il personale della Squadra Amministrativa del Commissariato locale ha contestato la somministrazione abusiva di alimenti e bevande, in difformità alla licenza di attività di vicinato. In un altro locale, l’assenza del titolare e del preposto al momento dell’ispezione ha comportato una sanzione e ulteriori accertamenti: la documentazione inerente l’attività dovrà essere presentata e, a seguito della sua analisi, potranno essere contestate ulteriori violazioni.

Il personale Asl non ha rilevato irregolarità inerenti la corretta conservazione e tracciabilità degli alimenti mentre ha richiesto ad un esercizio la successiva presentazione di documentazione inerente il manuale di autocontrollo per il rispetto delle normative sanitarie e di igiene.

Sono state, quindi, contestate sanzioni amministrative per un totale di circa 6.000 Euro.

Il servizio straordinario ha interessato anche Baia Verde, cuore della movida estiva gallipolina. Qui le forze dell’ordine hanno effettuato 179 controlli su persone e 48 su veicoli.

Durante l’operazione sono state sequestrate, a carico di ignoti, due dosi di hashish e due dosi di cocaina, per un peso complessivo di circa 4 grammi.