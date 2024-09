Lecce, controlli serrati su mezzi a due ruote. Multe e sequestri per numerose violazioni

Mancanza di copertura assicurativa, circolazione in senso contrario a quello consentito, sosta sul marciapiede, trasporto di passeggero, dispositivo silenziatore inefficiente, sono solo alcune delle violazioni contestate dalla Polizia Locale di Lecce a seguito dell’intensificazione dei controlli sulla circolazione di ciclomotori, motocicli, monopattini e biciclette.

Nelle scorse settimane, infatti, sono stati potenziati i pattugliamenti mirati al rispetto delle norme del codice della strada da parte dei conducenti di veicoli a due ruote.

Negli ultimi due fine settimana, l’attività si è concentrata lungo i Viali Cavallotti, Lo Re e Marconi, in Piazza Giuseppe Mazzini e in Piazzetta Alleanza. Gli agenti di viale Rossini hanno elevato dieci verbali per sosta sul marciapiede, cinque dei quali in Piazzetta Alleanza. Mentre in Piazza Mazzini, durante due posto di controllo, sono stati fermati 44 veicoli tra ciclomotori, motocicli e monopattini e contestate complessivamente 30 violazioni.

Dall’esito degli accertamenti, infatti, sono state contestate: due violazioni per mancanza di copertura assicurativa, con sequestro ai fini della confisca di due ciclomotori, cinque per omessa revisione del veicolo, altrettante per dispositivo silenziatore inefficiente, sette per mancanza di specchietto retrovisore, due perché momentaneamente sprovvisti dei documenti di circolazione e di guida, altrettante per mancanza dei dispositivi obbligatori.

Due minore di 15 anni, invece, sono stati verbalizzati per trasporto di passeggero, violazione che comporta anche il fermo amministrativo del veicolo per 60 giorni. Inoltre è stata contestata la circolazione in senso contrario a quello di marcia ad un motociclista, ad un ciclista e ad un conducente di monopattino. E, sempre ai sensi della legge 160 del 2019, sui monopattini elettrici, in due circostante è stata contestata la violazione per trasporto di passeggero.

“L’intensificazione dei controlli sulle due ruote mira a educare i più giovani ad una guida sicura – ha commentato il Comandante Donato Zacheo. La guida di cicli e motocicli, ma anche di biciclette e monopattini deve essere una guida consapevole. E altrettanto importante è l’attenzione all’efficienza dei veicoli. E’ un obiettivo al quale non possiamo sottrarci, per dovere ed etica professionale. Per questo, anticipo che abbiamo intenzione, come già fatto negli anni passati, di organizzare servizi specifici per la verifica tecnica e per il controllo della velocità dei ciclomotori in circolazione, grazie alla collaborazione il personale della Motorizzazione di Lecce”.