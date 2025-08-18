Lecce, contrasto all’abusivismo e al degrado urbano. Proseguono le operazioni mirate a tutela di cittadini e turisti

La polizia locale di Lecce rinnova con forza il proprio impegno quotidiano nella lotta contro l’illegalità, il degrado urbano e l’abusivismo commerciale.

Un lavoro costante, al servizio della città e dei suoi visitatori, che nell’ultimo mese e mezzo ha portato a risultati concreti e tangibili.

Le operazioni condotte nelle aree centrali di maggiore affluenza – piazza Sant’Oronzo, via Trinchese e corso Vittorio Emanuele – hanno permesso di contrastare la vendita illecita di merce sulle strade, con sequestri di vari articoli alcuni anche potenzialmente pericolosi per la sicurezza pubblica, come un set di coltelli.

“Tra luglio e la prima metà di agosto sono stati effettuati ben otto sequestri, frutto di un controllo costante e attento, nonostante la grave carenza di personale – dichiara l’assessore alla Polizia locale, Giancarlo Capoccia. È grazie alla professionalità, dedizione e spirito di sacrificio degli agenti se la città può contare su risultati significativi nella lotta all’abusivismo commerciale. Un’attività che dimostra come il presidio del territorio stia producendo effetti concreti e misurabili. La polizia locale di Lecce continuerà a svolgere con fermezza, responsabilità e senso del dovere la propria missione: difendere i cittadini, tutelare i visitatori e restituire decoro e legalità agli spazi urbani della città.

L’azione verrà ulteriormente rafforzata in occasione della prossima festa di Sant’Oronzo, evento di grande rilievo per la comunità, al fine di garantire ordine, sicurezza e legalità in un momento di forte richiamo per cittadini e turisti.