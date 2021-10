Fine settimana di controlli, 1.500 euro di multa al titolare di un negozio di alimentari  

Nell’ultimo fine settimana la Polizia Locale della Città di Lecce, è stata impegnata in attività di controllo sul territorio finalizzate alla tutela del decoro e della sicurezza pubblica.

Nella giornata di sabato sera nell’ambito di un servizio di controllo nella Villa Comunale con agenti in borghese, un giovane frequentatore dei giardini pubblici è stato trovato in possesso di una piccola quantità di stupefacente. Il fermo, avvenuto mentre il giovane era intento a consumare la sostanza (droga leggera), ha portato alla segnalazione alla Prefettura.

Nel quartiere San Pio sono stati effettuati controlli di polizia amministrativa presso un esercizio di vicinato in Viale dell’Università, nei pressi di Porta Rudiae. Durante la verifica gli agenti hanno accertato l’assenza di elementi di rintracciabilità sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale, posti in vendita dopo essere stati manipolati e scongelati e ricongelati più volte. A carico del titolare è stata contestata la violazione del Regolamento europeo per la tutela del consumatore che prevede una sanzione pecuniaria di 1.500 euro oltre alla confisca – ai fini della distruzione della merce – di oltre 20kg di carne e svariate confezioni di vegetali mal conservati.

Infine, nella serata di domenica, la pattuglia in servizio lungo Via Trinchese per il contrasto del commercio abusivo, ha effettuato il sequestro di 343 cover per smartphone, 127 mascherine e numerosi altri accessori e ha contestato la relativa violazione amministrativa al venditore ambulante che esercitava in un luogo interdetto ai sensi del regolamento comunale “Norme per la sicurezza urbana e la qualità della vita”.