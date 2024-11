A Nardò in arrivo i controlli della Polizia Locale con l’etilometro

L’abuso di alcol è una piaga sociale che ovunque incide sulla salute, sulle relazioni e sulla sicurezza pubblica.

Per questo, nei prossimi giorni gli agenti e gli ufficiali del Comando di Polizia Locale di Nardò, prenderanno parte ad un corso specifico sull’utilizzo dell’etilometro (acquisito di recente nella disponibilità del Corpo).

Il personale sarà così in grado di gestire le procedure di controllo che prossimamente saranno intensificate su tutto il territorio con l’obiettivo di contrastare il fenomeno dell’abuso di alcol e quindi di garantire la sicurezza sulle strade.

L’orientamento della Polizia Locale è quello di non far percepire le verifiche come una incresciosa vessazione, ma come un modo per proteggere la comunità da scelte irresponsabili che possono trasformarsi in tragedie. L’etilometro, infatti, rappresenta un importante strumento di prevenzione e controllo, perché guidare in stato di ebbrezza non è mai una scelta personale, ma riguarda tutti.

“La guida sicura – spiega il comandante Cosimo Tarantino – deve essere un atto di responsabilità verso sé stessi e gli altri, poiché ogni qualvolta ci si pone al volante, si è custodi della propria vita e di quella delle persone con cui si condivide la strada. Ogni incidente causato dall’ebbrezza è una tragedia evitabile, una dimostrazione di come l’irresponsabilità possa avere conseguenze irreparabili”.