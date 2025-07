Controlli straordinari nelle marine di Nardò, sanzioni per violazioni al Codice della Strada e a un lido

Nel pomeriggio di ieri, le marine neretine sono state il fulcro di un’importante operazione di controllo del territorio, disposta dal Questore della Provincia di Lecce, Giampietro Lionetti. L’iniziativa, in linea con le strategie stabilite in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha visto la collaborazione sinergica del Commissariato di Polizia Nardò, del Reparto Prevenzione Crimine, della Polizia Locale e della Capitaneria di Porto.

L’obiettivo principale del servizio era garantire la sicurezza e la legalità in aree ad alta attrattiva turistica, in particolare per i giovani, frequentate per la movida sia pomeridiana che notturna, lungo il tratto costiero tra Santa Caterina e Santa Maria al Bagno.

I controlli sono stati capillari e hanno prodotto risultati significativi: 235 persone identificate; 102 veicoli controllati; 28 contravvenzioni al Codice della Strada e tra queste, spiccano, 1 violazione per guida con patente sospesa; 1 carta di circolazione ritirata e 27 violazioni per parcheggio in zone non autorizzate: Molteplici multe sono state elevate per veicoli parcheggiati sulla banchina e sulla carreggiata tra Santa Maria al Bagno e Santa Caterina, un problema annoso che crea intralcio e pericolo.

L’operazione non ha trascurato il versante dei controlli amministrativi, interessando due stabilimenti balneari: uno a Santa Caterina dove si è riscontrata nessuna irregolarità e un altro a Santa Maria al Bagno, qui il titolare è stato invitato a presentare la licenza di somministrazione di alcolici e verrà sanzionato per la mancata esposizione delle licenze e della documentazione necessaria.