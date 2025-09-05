Controlli straordinari nella movida leccese, sanzionato un esercizio commerciale

In linea con le strategie di prevenzione e sicurezza urbana stabilite in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, il Questore di Lecce, Giampietro Lionetti, ha disposto una serie di controlli straordinari nella serata di ieri. L’operazione, condotta esclusivamente dagli agenti della Polizia di Stato, ha avuto come obiettivo principale il contrasto ai reati predatori e la repressione di attività criminali in genere.

Le verifiche si sono concentrati nelle aree più sensibili e frequentate della città, tra cui il centro storico e le vie della movida leccese. Nello specifico, le verifiche hanno interessato luoghi di aggregazione giovanile come Piazzetta Santa Chiara, il Convitto Palmieri, Piazza Sant’Oronzo, Via Matteotti e Piazzale Paul Harris, oltre alla zona della stazione ferroviaria.

L’attività di prevenzione e controllo ha portato a risultati significativi: sono state identificate 106 persone e controllati 52 veicoli e allestiti 3 posti di controllo nei punti nevralgici della viabilità cittadina.

Oltre ai controlli su persone e veicoli, l’operazione ha incluso verifiche amministrative mirate.

Due esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono stati controllati, e uno di essi sanzionato per la mancata esposizione degli orari di apertura e chiusura, sono stati controllati anche 3 distributori automatici H24, di cui uno è risultato irregolare e sarà sanzionato. Infine, sono stati verificati 7 addetti alla sicurezza impiegati in un evento. Uno di loro è risultato sprovvisto della necessaria autorizzazione prefettizia.