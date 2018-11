Dal quartiere stazione, passando per San Pio e Parco Baden Powell. I controlli della Polizia

Controlli a tappeto quelli disposti dalla Questura di Lecce, che proseguono da tempo.

Quartiere “San Pio”

Sono stati controllati gli avventori di due pubblici esercizi, uno di Via Dalmazio Birago ed uno di Via Egidio Reale, per un totale di quasi 30 persone, tra cui 11 con precedenti penali, 2 con precedenti per partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Uno di loro è risultato destinatario dell’avviso orale del Questore di Lecce, in quanto ritenuto persona socialmente pericolosa e, pertanto, sottoposto al rispetto di determinate regole finalizzate a tenere una condotta conforme alla legge.

Quartieri “Stazione”, “Idria”, “Santa Rosa” ed il Parco “Baden Powell”

Tali zone sono spesso segnalate come luoghi di ritrovo per spaccio di droga e nel corso di tutta la tarda serata di ieri sono stati costantemente monitorati dalle pattuglie della Polizia di Stato, senza riscontrare situazioni di illegalità e degrado sociale.

Ad un uomo di origini pakistane, fermato per un controllo in Piazzetta Carducci, è stato notificato il decreto di revoca del permesso di soggiorno per “richiesta asilo”, a seguito di sentenza del Tribunale di Caltanissetta che ha rigettato il ricorso, precedentemente presentato dal cittadino pakistano, avverso il decreto con cui non gli era stata riconosciuta la protezione internazionale. Il cittadino pakistano sarà soggetto all’espulsione dall’Italia.

Sempre nella serata di ieri gli agenti della Questura insieme agli agenti della Polizia Locale hanno controllato un esercizio commerciale di Via Taranto che verrà sanzionato per mancata esposizione del cartello contenente l’avviso relativo al divieto di vendita di alcool ai minori degli anni 18.

Continuano gli incontri sul tema della violenza di genere

Dopo l’iniziativa del progetto itinerante “Questo non è amore”, che ha visto il Camper e le donne in divisa della Polizia di Stato in Piazza Primiceri a Matino lo scorso 24 novembre, e dopo il dibattito “Violenza di genere: parliamone” tenutosi lo stesso giorno presso il Teatro Tito Schipa di Gallipoli, con la presenza del Dirigente del Commissariato di P.S. di Gallipoli, oggi 30 novembre 2018, la Polizia di Stato, con la presenza del Dirigente del Commissariato di P.S. di Galatina, ha preso parte all’incontro di sensibilizzazione tematico intitolato “Insieme per non avere paura e dire basta!”organizzato dall’Associazione “Donne Insieme” di Collepasso,presso la Scuola Secondaria di primo Grado di Collepasso.