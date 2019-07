Chi non rispetta il Codice della Strada, chi si mette al volante dopo aver bevuto: il bilancio dei controlli

Torna l’estate, tornano i controlli della polizia stradale di Lecce. Nel mirino delle pattuglie quegli automobilisti che si sono messi al volante dopo aver alzato il gomito o assunto sostanze stupefacenti o psicotrope. Così, la sera del 20 luglio, gli agenti hanno acceso i riflettori su Gallipoli ed in particolare sulle località maggiormente frequentate della “Città Bella”, Baia Verde e Blu Salento.

Dieci poliziotti (sia in abiti civili, sia in divisa) sono scesi in campo insieme al personale dell’Ufficio Sanitario della Polizia di Stato, per effettuare gli accertamenti sui conducenti utilizzando l’etilometro per stabilire l’eventuale presenza di alcool nell’aria espirata e test qualitativo monouso per la ricerca di tracce di droga nella saliva dei conducenti. Come sempre, in caso di esito positivo dei test rapidi di screening, ulteriori campioni di saliva prelevati con le garanzie medico-legali richieste dalla vigente normativa, sono stati inviati al Centro Ricerche di Laboratorio e Tossicologia Forense della Polizia di Stato di Roma, dove verranno analizzati con metodiche di secondo livello di elevata precisione ed affidabilità. In caso di esito positivo dell’esame di conferma, la Sezione Polizia Stradale di Lecce procederà alla contestazione dell’illecito di cui all’art. 187 C. d. S., alla trasmissione della patente di guida alla Prefettura competente e al sequestro del veicolo ex art. 224 ter C. d. S. finalizzato alla successiva confisca qualora il trasgressore risultasse anche proprietario del veicolo.

I numeri

Sono 145 gli automobilisti sottoposti al test di screening per l’assunzione di alcool. Per 8 conducenti risultati positivi agli accertamenti è scattato il ritiro della patente di guida ai fini della sospensione, 3 avevano preso la patente da poco. Per 2 automobilisti con un tasso inferiore allo 0,50 g/l si è proceduto a comminare una sanzione amministrativa. Ad un conducente, infine, con un tasso superiore allo 0,50 g/l è stata sospesa la patente. Un conducente positivo all’alcool è risultato anche positivo alle sostanze stupefacenti, cocaina per la precisione.

Non solo, sono state contestate 11 sanzioni per violazione al Codice della Strada: 1 mancata revisione periodica, 2 mancato possesso di documenti al seguito idonei alla guida, 1 guida senza certificato abilitativo professionale, 1 guida con patente scaduta e 6 violazioni delle prescrizioni del titolo autorizzativo di noleggio con conducente con ritiro delle licenze e segnalazione all’Ispettorato del lavoro. Sono stati decurtati 100 punti.

L’incidente avvenuto sulla Copertino-San Pietro in Lama

Gli uomini della stradale si sono precipitati anche sulla Strada Provinciale 16 che collega Copertino a San Pietro in Lama, dove si era appena consumato un terribile incidente stradale. Il motociclista caduto dopo aver perso il controllo del mezzo a due ruote è stato ricoverato in prognosi riservata all’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, dove era stato accompagnato dopo il sinistro. Gli accertamenti di rito che scattano in questi casi hanno permesso di stabilire che fosse positivo all’uso di sostanze stupefacenti, cannabinoidi per la precisione. Petanto è stato denunciato ai sensi dell’art. 187 del Codice della Strada. Il motoveicolo coinvolto nell’incidente è stato sequestrato per la successiva confisca essendo il trasgressore proprietario del mezzo.