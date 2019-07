Guida in stato di ebbrezza e assunzione di stupefacenti. La Stradale intensifica i controlli

Nel corso della nottata del 14 luglio a Lecce, in Piazza Rizzo e a Gallipoli, presso Baia Verde, nell’ambito della campagna nazionale rivolta al contrasto del fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcoolica o di alterazione dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope, la Sezione di Polizia Stradale di Lecce ha intensificato i controlli con l’impiego di un considerevole numero di pattuglie.

Le verifiche in oggetto sono state effettuate da sette agenti, insieme al personale dell’Ufficio Sanitario della Polizia di Stato.

Le verifiche

Nel corso del servizio 126 conducenti sono stati sottoposti al test di screening per l’assunzione di alcool e i conducenti positivi al precursore sono stati sottoposti alla prova dell’etilometro.

I risultati dei controlli

Nove sono stati i conducenti risultati positivi agli accertamenti per i quali si è proceduto al ritiro della patente di guida ai fini della sospensione; due sono risultati essere neopatentati, entrambi con un tasso alcolemico superiore allo 0,80 (fascia penale). Uno di questi, alla vista della pattuglia si è dato alla fuga, nel tentativo di sfuggire al controllo, ma inseguito è stato bloccato immediatamente e controllato, lo stesso si è poi rifiutato di sottoporsi all’accertamento circa l’uso di sostanze stupefacenti e per questo motivo è stato sanzionato.

Inoltre una guidatrice è risultata sprovvista di copertura assicurativa in corso di validità e con un tasso alcolemico superiore allo 0,80, si è inoltre rifiutata di sottoporsi all’accertamento circa l’eventuale uso di droghe e per questo si è provveduto a sanzionarla, il veicolo oltre ad essere sequestrato perché senza assicurazione è stato posto sotto sequestro ai fini della successiva confisca, in quanto la donna era anche proprietaria del mezzo.

Si è proceduto inoltre al ritiro di 9 patenti di guida e alla sospensione della circolazione di un veicolo per non essere stato sottoposto alla revisione.

Sono state contestate inoltre 7 violazioni per inosservanza al Codice della Strada tra cui mancata revisione periodica, mancato uso delle cinture di sicurezza, mancato rispetto della segnaletica stradale (divieto di accesso), mancata copertura assicurativa, mancato stop al segnale di alt Polizia. Sono stati decurtati, infine, 156 punti.