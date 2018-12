Fine settimana di controlli per gli agenti della Stradale, fioccano ritiri di patente e decurtazione di punti

È stata una fine settimana all’insegna dei controlli per assicurare la massima sicurezza sulle strade salentine, quella trascorsa dagli agenti della Polizia Stradale di Lecce.

In queste giornate, infatti, si è dato vita a un’imponente azione di contrasto alla guida in stato di ebbrezza alcoolica o di alterazione – anche grazie al supporto del personale dell’Ufficio Sanitario della Questura di Lecce – sottoponendo al test di screening per l’assunzione di alcool 89 conducenti di mezzi.

Di questi, sei sono risultati positivi agli accertamenti alcolici, pertanto si è proceduto al ritiro della patente ai fini della sospensione. Altri due conducenti sono risultati positivi al test per l’uso di sostanza stupefacente e, in caso di esito positivo dalle analisi di laboratorio, saranno denunciati per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti.

Nell’arco del servizio sono stati decurtati 60 punti; inoltre sono state contestate sei violazioni al Codice della Strada per mancanza dei documenti al seguito, per guida di veicolo con potenza superiore al limite imposto per i neo patentati, per mancato uso della cintura di sicurezza e per inefficienza dispositivi equipaggiamento del veicolo.