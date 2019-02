Sicurezza sulle strade del Salento, controlli senza sosta della Polizia. Scattano tre denunce

Prosegue senza sosta l’attività della Polizia Stradale allo scopo di prevenire le stragi sulle strade salentine.

Per questi motivi, durante lo scorso fine settimana gli agenti della Stradale di Lecce, in collaborazione con l’Ufficio Sanitario Provinciale della Questura di Lecce hanno svolto una serie servizi mirati, nelle ore notturne, finalizzati a garantire la sicurezza stradale soprattutto tra i giovani.

Gli accertamenti delle condizioni psico-fisiche dei conducenti, con riguardo alla guida dopo l’assunzione di alcolici, effettuati con le apparecchiature in dotazione alla Polizia di Stato, ha portato: al controllo di 109 conducenti e altrettanti veicoli; al ritiro di cinque patenti ai fini della sospensione per guida in stato d’ebbrezza alcolica, per tasso alcolemico nel sangue compreso tra 0,5 e 0,8 g/litro, tre denunce di giovani nella fascia d’età compresa tra i 24 e i 39 anni per guida in stato d’ebbrezza alcolica con un tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 g/litro.