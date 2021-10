Pane trasportato su mezzi impolverati e poco puliti, sanzioni ai trasportatori per 6mila euro

Continuano i controlli della Polizia Stradale, diretta dal Vice Questore Lucia Tondo, per garantire la regolarità del trasporto su strada degli alimenti che finiscono sulle tavole dei salentini. Questa volta i riflettori degli uomini in divisa si sono accesi sui chi si occupa di trasportare il pane. E i risultati non sono mancati viste le sanzioni scattate una volta conclusi gli accertamenti. Circa 6mila euro. A tanto ammontano le multe scattate davanti alle violazioni contestate dagli agenti.

Nel mirino dei poliziotti sono finiti soprattutto i veicoli. In alcuni casi i prodotti, anziché essere contenuti all’interno di recipienti lavabili e muniti di copertura, venivano trasportati in sacchi di cartone aperti e già utilizzati per contenere sfarinati o in ceste aperte su tutti i lati senza copertura o chiusura, poste direttamente sul vano di carico dei mezzi soggetto al calpestio degli addetti al trasporto. I vani di carico risultavano impolverati ed in cattivo stato d’uso, con presenza di ruggine. In alcuni casi il trasporto del pane avveniva addirittura sui sedili posti all’interno dell’abitacolo della cabina guida.

I veicoli oltre a non essere tecnicamente idonei al trasporto di prodotti alimentari perché già dall’origine non erano stati progettati e costruiti in modo tale da consentire una adeguata pulitura e disinfezione, non erano mantenuti puliti e non erano stati sottoposti a regolare manutenzione e disinfezione, al fine di preservare il pane da fonti di contaminazione.

In alcuni casi le ditte operatrici del settore alimentare, dirette produttrici del pane stesso in distribuzione per la vendita al dettaglio nei negozi alimentari, non avevano mai provveduto ad effettuare la registrazione dei veicoli alla ASL competente.

Tutte le ditte sanzionate sono state segnalate all’ASL per i successivi controlli di competenza.