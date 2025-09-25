Finita la stagione estiva continuano i controlli della Polizia di Stato per le strade della movida cittadina

La stagione estiva, per quanto riguarda la movida serale sui lidi e sulle zone marine può dirsi conclusa, tranne gli strascichi giornate settembrine che ancora richiamano i bagnanti sulle spiagge salentine. Con l’arrivo dell’autunno e l’inizio dell’anno scolastico il fermento serale dei ritrovi giovanili si sposta dalle zone di mare nelle piazze e nelle vie dei centri cittadini, sia del capoluogo che dei più frequentati comuni della provincia.

La Polizia di Stato continua a tenere sotto controllo il territorio concentrandosi in quelle zone dove si la movida, spostandosi in questa stagione, si porta dietro le problematiche legate alle attività illecite come lo spaccio ed il consumo di sostanze stupefacenti, i reati predatori e le attività criminali in generale.

L’attività di controllo delle volanti della Polizia di Stato si è concentrata per quanto riguarda il capoluogo nelle zone del centro storico e le vie della movida, luoghi di aggregazione giovanile come piazzetta Santa Chiara, Convitto Palmieri, Piazza Sant’Oronzo, via Matteotti, Piazzale Paul Harris, nonché la zona della stazione ferroviaria.

Nelle giornate feriali del 19 e del 22 settembre i servizi effettuati durante il turno di volante nei pressi di Piazzetta Vittorio Emanuela – conosciuta come Piazzetta Santa Chiara – hanno portato all’identificazione di 185 persone, inoltre sono stati contestati due art. 75 riguardanti l’uso personale di sostanza stupefacente e sono stati sequestrati 5 grammi di droga.