“Estate sicura” a Porto Cesareo, il bilancio dei controlli dei Carabinieri

Week-end di controlli a Porto Cesareo dove i Carabinieri della Compagnia di Campi Salentina hanno acceso i riflettori così come previsto dal piano “estate sicura”, messo in atto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce. Focus su criminalità, sicurezza stradale e abusivismo. L’obiettivo era duplice: da un lato, contrastare la criminalità predatoria, dall’altro, prevenire reati connessi alla guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti e stroncare il fenomeno dell’abusivismo commerciale, particolarmente dannoso per l’economia locale, soprattutto nelle zone costiere con alta vocazione turistica.

Oltre 100 veicoli controllati e 140 persone identificate. I controlli dei militari dell’Arma si sono concentrati sul lungomare e sulle strade più trafficate di uno dei comuni più ‘animati’ durante il periodo estivo.

Numerose contravvenzioni, 9 patenti ritirate e 3 sequestri di auto: questo il bilancio del servizio. Oltre a diverse multe per aver violato il Codice della Strada, infatti, sono state ritirate 9 patenti, di cui 5 per guida in stato di ebbrezza. Nessuno sconto per chi aveva avuto un comportamento che mette a rischio la vita di automobilisti e pedoni. Chi aveva alzato ‘troppo’ il gomito, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria. Tre i veicoli sottoposti a fermo amministrativo.

Denunce per porto abusivo di armi, contraffazione e ricettazione. Nel corso dei controlli, un 20enne di Leverano, sorpreso con un’arma bianca, è stato segnalato per porto abusivo di armi. Un 60enne senegalese è finito nei guai, invece, per introduzione nello Stato italiano di prodotti falsi e ricettazione. Sequestrati circa 200 capi di abbigliamento contraffatto, provenienti dal mercato illecito e potenzialmente dannosi per la salute dei consumatori.

Controlli su soggetti sottoposti a misure restrittive. I Carabinieri hanno inoltre controllato 18 persone già sottoposte a diverse misure restrittive, a tutela della sicurezza pubblica.

Un’azione di prevenzione e repressione a tutela della sicurezza. L’intensificazione dei controlli da parte dei Carabinieri di Porto Cesareo dimostra l’impegno dell’Arma nella tutela della sicurezza dei cittadini e dei turisti durante la stagione estiva. Un’azione di prevenzione e repressione volta a contrastare i fenomeni criminosi e a garantire un sereno svolgimento delle attività turistiche.