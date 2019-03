Chi abbandona rifiuti e chi costruisce senza permesso, in sei finiscono nei guai

Sono stati giorni impegnativi per gli uomini in divisa attenti a combattere anche i reali legati, in qualche modo, all’ambiente. E i risultati non sono mancati. In totale sono sei le persone finite nei guai, nelle ultime ore. Tre a Monteroni di Lecce, dove i Carabinieri della locale stazione hanno deferito in stato di libertà R.C., 53enne, di R.S., 36enne e di M.Q., 27enne, tutti e tre del posto. Tutto è nato per caso: gli uomini in divisa erano impegnati in un giro di perlustrazione della zona, quando hanno notato il gruppetto che abbandonava abusivamente dei rifiuti di varia natura su un terreno privato. Praticamente avevano ‘scaricato’ l’intero contenuto di un autocarro, finito sotto sequestro. Il Comune è stato informato affinché provveda a rimuovere la discarica creata dai tre.

A proposito di rifiuti. Un 49enne è stato denunciato a piede libero ai carabinieri della forestale di Otranto con l’accusa di «gestione non autorizzata e deposito incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi». Si tratta di L.M., residente a Melendugno, che aveva ammassato scarti di demolizione in un terreno di sua proprietà nella zona industriale di Calimera. Anche in questo caso, l’Autorità Giudiziaria è stata informata dell’accaduto.

Sempre i forestali, ma in questo caso di Lecce, hanno deferito in stato di libertà una 30enne e un 31enne. Si tratta di G.P. e di C.C. residenti a Carmiano. Come hanno riscontrato gli uomini in divisa i due avevano realizzato un fabbricato su terreno di loro proprietà, senza il permesso di costruire. L’immobile è stato sequestrato.